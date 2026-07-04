F1 GP de Gran Bretaña 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV la carrera de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone

Kimi Antonelli saldrá primero, seguido de los dos Ferrari y de su compañero Russell. Verstappen parte desde la séptima posición y Fernando Alonso saldrá, una vez más, el último en la parrilla de salida

El Gran Premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña termina este domingo con su prueba más importante y tras un fin de semana en el que Mercedes ha vuelto a imponerse pero donde Ferrari le está mandando un serio aviso de amenaza.

Tras ganar la sprint, Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, saldrá primero en noveno Gran Premio de la temporada que se disputa este domingo en el circuito de Silverstone (Inglaterra).

El piloto italiano, de 19 años, firmó su quinta 'pole' en la F1 -todas este año- al dominar la ventosa calificación de este sábado, en cuya decisiva tercera ronda (Q3), cubrió, con el neumático blando, los 5.891 metros del legendario circuito inglés -que albergó, en 1950 la primera carrera de toda la historia de la F1- en un minuto, 28 segundos y 111 milésimas, 175 menos que el monegasco Charles Leclerc, que arrancará segundo, y con 347 sobre el otro Ferrari, el del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton.El británico George Russell (Mercedes) -segundo en el Mundial, a 43 puntos de su compañero- arrancará cuarto, al lado de su compatriota Hamilton, desde la segunda fila. Una por delante de la que ocuparán el francés Isack Hadjar (Red Bull) y otro inglés, Lando Norris (McLaren), ganador el año pasado en Silverstone y que este domingo sale sexto.Sainz y Alonso saldrán decimoquinto y vigésimo segundo, respectivamente; en una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) afrontará desde la decimonovena posición, una por delante del mexicano Sergio Pérez (Cadillac).

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) sale séptimo, al lado del australiano Oscar Piastri (McLaren), en la cuarta fila. Desde la quinta lo harán los dos pilotos de RB, el sueco-británico Arvid Lindblad y el neozelandés Liam Lawson, que afrontará décimo una carrera prevista a 52 vueltas, para completar un recorrido de 306,2 kilómetros

¿Cómo es el circuito de Silverstone?

El Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone es un monumento de la Fórmula 1, la cuna, ya que ahí es donde nació el Campeonato del Mundo en 1950. Así, este año será la 77ª edición de la prueba, en una pista que ha acogido 60 hasta ahora, teniendo en cuenta la alternancia que a veces hubo con Brands Hatch y Aintree para la organización de esta cita, sin olvidar el Gran Premio del 70º Aniversario en 2020, también en Silverstone.

Con 5,891 km de longitud y 18 curvas, el trazado de Silverstone presenta su configuración actual desde 2011, fecha en la que la recta de principal cambió notablemente de ubicación, al igual que los boxes. A pesar de esa evolución, se ha conservado su carácter único, sobre todo con la legendaria sucesión de curvas de Maggots, Becketts y Chapel.

El GP de Gran Bretaña cuenta con una carrera principal a 52 vueltas para completar una distancia de 306,332 km.

Horarios de la carrera dominical del GP de Gran Bretaña de F1 2026:

La carrera larga de este Gran Premio de Gran Bretaña se disputará a 17 vueltas este domingo 5 de julio, a partir de las 16:00h.

¿Dónde ver el GP de Gran Bretaña de F1 2026?

El Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Gran Bretaña 2026 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.