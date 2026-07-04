F1 GP Gran Bretaña 2026, la carrera Sprint en directo con Fernando Alonso y Carlos Sainz del Gran Premio de Fórmula 1

Retransmisión en directo de la carrera al Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de Fórmula 1

¡Buenos días! Arrancamos nuestra retransmisión en directo de la carrera al Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 , que se disputa en el circuito de Silverstone.

F1 GP de Gran Bretaña 2026 | Horario, canal y dónde ver en TV la carrera sprint en el circuito de Silverstone

Será el cuarto Sprint de la temporada y, en los anteriores, hubo pocas variaciones en las vueltas que se dieron, de ahí que salir bien posicionado es clave. Conociendo cómo se las gastan Hamilton, que sale primero, y Verstappen, que lo hace tercero, va a haber lucha y emoción

"Siempre es especial regresar a un circuito al que amo tanto, así que haber firmado la 'pole' aquí es un sensación realmente especial. (...) Mirando la diferencia respecto a Kimi Antonelli, quiero pensar que fue la energía del público la que me dio esa décima extra".

Más problemas para Williams, Alex Albon , compañero de Sainz, ha tenido que cambiar las suspensiones y el set-up en su monoplaza y saldrá desde el pit-lane

"Me conformé con las vueltas que dimos en la calificación para el sprint y creo que hicimos un buen trabajo como equipo, pero estamos muy lejos aún de donde nos gustaría estar. Veremos a ver qué podemos hacer en el sprint".

Quince minutos para que todo arranque en Silverstone. Para los que llegan ahora o los despistados, recordamos como es la parrilla de salida en este Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de F1, con Albon saliendo desde la calle de boxes

(1/17) Muy ajustada la salida de los dos primeros, que han llegado en paralelo a la primera curva, pero Hamilton sale primero

(1/17) Muy ajustada la salida de los dos primeros, que han llegado en paralelo a la primera curva, pero Hamilton sale primero

(1/17) Verstappen ha perdido tres posiciones y los McLaren se ponen tercero y cuarto, vaya salida de Piastri y Norris

(2/17) ¡Vaya pelea por la tercera plaza! Russell, muy agresivo, adelanta a los dos McLaren y se sitúa tercero; mientras Hamilton se escapa

(4/17) Hamilton y Antonelli se han escapado, mientras Norris, Verstappen, Russell, Leclerc y Piastri están peleando por la tercera plaza y se están adelantando una y otra vez

(5/17) Verstappen ha dejado de atacar a Norris y ambos se están escapando del resto, que sí ha seguido luchando; entre ellos va a estar la lucha por la tercera posición

(6/17) Carlos Sainz , del que no hemos hablado nada, sigue asumiendo que tiene el peor monoplaza de la clase media; sólo tiene por detrás a su compañero Albon y los dos Cadillac y Aston Martin

(7/17) Se ha estabilizado ya todo antes de que, posiblemente, se desate la batalla al final. En el ecuador del Sprint, éstas son las posiciones:

(9/17) Verstappen con problemas... Le pasa Russell y muestra que los Mercedes tienen más ritmo

(11/17) La salida anterior de Alonso se debía a un toque de Checo Pérez, que ha sido sancionado con diez segundos

(12/17) Kimi Antonelli se empieza a ir y saca a Hamilton del modo adelantamiento; tiene pinta de que va a ganar otra vez

(14/17) Verstappen se ha descolgado de Leclerc y parece que la única pelea en la zona alta va a estar por la cuarta palza entre Leclerc y Russell

(16/17) El que está apretando es Russell; parecía que Norris tenía asegurada la tercera posición y se le ha puesto el británico a menos de segundo y medio

(17/17) Es lo único que puede cambiar en esta última vuelta, porque Antonelli va a ganar... otra vez

Liam Lawson ha acabado octavo y se ha llevado un punto en 'perjuicio' de Hadjar, el único de las cuatro grandes escuderías que no ha puntuado pese a que atacó en la última vuelta

Las carreras al Sprint en la F1 regresan este fin de semana en un circuito mítico como es el de Silverstone. Y lo harán con mucha emoción debido a la 'pole' lograda por un Lewis Hamilton que es el que más veces ha ganado en ese trazado y que quiere complicarle de nuevo todo al italiano Kimi Antonelli, que saldrá junto a él en la primera línea de la parrilla.

Con Verstappen también apretando ya se pudo ver hace unos días en Austria que hay espectáculo. Allí, el mermado Ferrari de Hamilton dio trabajo al neerlandés y se vivieron duelos que recordaron a aquel emocionante 2021, cuando ambos se jugaron el título de Fórmula 1.

A diferencia de Red Bull Ring, donde sufrieron mucho, los Ferrari han demostrado estar bien en esta pista y al primer puesto de Hamilton se une la cuarta plaza de Charles Leclerc.

McLaren sigue a remolque entre las grandes escuderías

Los que siguen justo a remolque de todos ellos son los McLaren. La escudería británica, que el pasado año dominó en casa, situó a sus dos pilotos a tres décimas de la cabeza y tendrán que esperar algún error ajeno para tratar de escalar posiciones.

En una carrera al Sprint donde sólo puntúan los ocho primeros, esas ocho primeras plazas las ocupan los monoplazas de las cuatro grandes escuderías, por lo que sólo un fallo ahí permitiría al resto pelear por algo.

Sainz, a la cola de la zona media, y Alonso, de la parrilla

En la zona media siguen mandando los Racing Bulls, por delante de Alpine y de Audi. Aunque en los ultimos grandes premios, Alpine es Gasly, porque Colapinto volvió a decepcionar.

Los Williams de Sainz y Albon vuelven a estar a la cola en esa clase media, aunque en Silverstone, Haas está peor y casi le alcanza Cadillac. Como se esperaba aquí y en el próximo gran premio, los Aston Martin están muy rezagados y piensan ya en lo que les llega en Hungría y en los Países Bajos con las mejoras del chasis y del motor.