Paraguay - Francia: alineaciones probables, canal y dónde ver en TV hoy el partido de octavos de final del Mundial 2026

Este sábado arrancan los octavos del Mundial 2026 y la selección francesa, una de las principales favoritas al título, se mide a la gran sorpresa del torneo, Paraguay, que consiguió eliminar a Alemania

El Mundial 2026 avanza a un ritmo vertiginoso y este sábado 4 de julio arrancan los octavos de final, con partidos muy vistosos para seguir luchando por el título. Esta nueva ronda la iniciará el choque entre Canadá y Marruecos, pero el plato fuerte será el Paraguay contra Francia, el segundo duelo del día. Eso sí, podría haber sido un enfrentamiento mucho más codiciado si en vez de Paraguay su rival hubiera sido Alemania, que era lo que todo el mundo esperaba, pero el país sudamericano ha dado la sorpresa.

Muy meritorio el Mundial que están haciendo los jugadores paraguayos, aunque tendrán que subir aún más el nivel si quieren volver a protagonizar una de las grandes campanadas de este torneo, ya que Francia es una de las principales favoritas. El equipo de Didier Deschamps resuelve con contundencia todos sus enfrentamientos, con Kylian Mbappé como máximo exponente.

Horario y dónde ver en directo en televisión el Paraguay - Francia en los octavos de final del Mundial 2026?

El enfrentamiento entre Paraguay y Francia, correspondiente a los octavos de final, se celebra el sábado 4 de julio a las 23:00 en horario peninsular. Este partido podrá verse en abierto en España gracias a RTVE, a través de su canal La 1 y la web de RTVE Play. También estará disponible en DAZN, plataforma que ofrece la cobertura íntegra del Mundial 2026 mediante suscripción, al igual que Movistar+.

¿Cómo seguir online el Paraguay - Francia de octavos Mundial 2026?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el terreno de juego. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.

Alineaciones probables del Paraguay - Francia de octavos de final del Mundial

Francia apunta a un once de enorme poder ofensivo para este partido, como llevan demostrando. Por su parte, Paraguay quiere volver a dar la sorpresa y se prevé que busque una defensa sólida que intente frenar el ataque galo.

Francia: Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Digne, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise, Barcola, Mbappé.

Paraguay: Gill, Cáceres, Gustavo Gómez, Canale, Alonso, Cubas, Bobadilla, Galarza, Almirón, Enciso y Ávalos

Próximo rival de Francia o Paraguay en el Mundial 2026

El ganador del duelo entre Paraguay y Francia obtendrá un codiciado billete hacia los cuartos de final, metiéndose ya en las rondas decisivas. Un error en este mundial se paga muy caro, y ya ha habido varios ejemplos de ello, pero la tensión empieza a subir cuando sólo queden ocho selecciones peleando por el título, de las 48 que iniciaron esta competición.

Los países sudamericano y europeo ya sabrán a quién se enfrentarán antes de jugar su partido. El próximo rival sale del cruce entre Canadá y Marruecos, que se disputa antes, a las 18:00 en horario peninsular.