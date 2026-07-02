Bélgica 3-2 Senegal: Courtois, Lukaku y Tielemans firman la machada de los 'Diablos rojos'

El país belga se lleva una sufrida y peleada victoria después de formar una antológica remontada, con Tielemans anotando el gol de la victoria en el último minuto de la prórroga y logrando el pase a los octavos del Mundial 2026

Bélgica remonta un partido de locura contra Senegal y logra el pase a los octavos del Mundial 2026Imago

El Mundial 2026 se está caracterizando por varias sorpresas y por partidos muy emocionantes e igualados. El choque entre Bélgica y Senegal se ha resuelto en la prórroga, con una remontada increíble de los belgas en los últimos minutos a pesar de haber estado desaparecidos durante todo el partido para forzar este tiempo extra y alargar sus opciones en este Mundial, sentenciando el pase a los octavos en el último minuto de la prórroga.

Con un final de partido completamente loco y un resultado de 3-2, los 'Diablos rojos' logran imponerse a Senegal con una remontada antológica liderada por Courtois, Lukaku y Tielesmans y garantizar así su pase a los octavos de final. Una clasificación que es la más loca de lo que llevamos de Mundial 2026.

Locura absoluta en la remontada de Bélgica contra Senegal en el Mundial

A pesar de que fue Bélgica la que tomó la iniciativa en el inicio de partido, fue perdiendo presencia mientras Senegal hacía mejores jugadas al ataque. Poco a poco, y tras un fallo claro de Senegal que no aprovechó el error de Courtois para materializar un primer gol, los 'leones de Teranga' fueron construyendo mejores jugadas con Ditta como mejor jugador. Tanto es así que dejaron prácticamente anulado a Bélgica, especialmente tras el gol de Habib Diarra en el minuto 24. Los de Rudi García empezaban a crear ocasiones en los últimos minutos del primer tiempo, pero sin resultados.

El país africano llegaba con ventaja a esta segunda parte, en la que Rudi García apostaba por Lukaku como estrategia para buscar la remontada para el segundo tiempo. Sin embargo, Senegal cogió nuevamente las riendas y volvió a jugar mucho mejor. Por ello, amplió su ventaja en el minuto 51 tras un auténtico golazo de Ismaila Sarr, quién ya es una figura clave para Senegal.

Courtois, Lukaku y Tielemans cambian el rumbo de la eliminatoria entre Bélgica y Senegal

Los 'leones de Teranga' seguían buscando sentenciar el partido, a pesar de una gran ventaja de dos goles, pero en el minuto 84 Courtois hizo una parada salvadora para evitar el 0-3. Una jugada que ha cambiado toda la eliminatoria ya que pocos minutos después, en el 86, Lukaku abrió el marcador para dar vida a Bélgica. Un recorte en el marcador que aprovechó a la perfección Tielemans en el 89, cuando marcó el gol del empate que silenció a todo Senegal y volvió a dejar un partido de locura en este Mundial. 2-2 al término del partido y una prórroga impensable visto la dinámica del partido.

El final de partido iba a ser aún más loco. Con Bélgica cogiendo fuerza y Senegal ya muy tocado, Lamine Camara cometió un penalti muy tonto en el último minuto de partido sobre Tielemans, que él mismo convirtió para sentenciar la remontada y dar la clasificación a los octavos del Mundial al país belga.

Senegal queda eliminado de forma dolorosa y se despide del Mundial 2026

Este resultado elimina al país africano de esta prestigiosa competición de selecciones. Un resultado que puede ser injusto por lo visto durante el partido, con el equipo de Pape Thiaw siendo muy superior, pero concediendo en los últimos minutos, justo dónde no se podían despistar.

Por su parte, Bélgica tendrá que esperar a esta madrugada para conocer a su próximo rival en los octavos de final. Se enfrentarán contra el ganador del partido entre Estados Unidos y Bosnia Herzegovina, siendo el país anfitrión el principal favorito para llevarse la victoria. Y atención a esto, porque si los 'Diablos rojos' sigue sumando victorias, podrían cruzarse con España en unos hipotéticos cuartos de final.

Ficha técnica

3 – Bélgica: Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper (Meunier, m. 75); Tielemans, Vanaken (Moreira, m. 63); Trossard (Onana, m. 109), De Bruyne (Raskin, m. 55), Doku (Lukebakio, m. 55); De Keteleare (Lukaku, m. 46).

Seleccionador: Rudi García.

2 – Senegal: Diaw; Diatta, Pathe Ciss, Niakhate, Jakobs (E. Diouf, m. 93); H. Diarra (P. M. Sarr, m. 73), Idrissa Gueye (Bara, m. 95), Pape Gueye (Camara, m. 67); Mané (Nico Jackson, m. 93), Ismaila Sarr, Ndiaye (Mbaye, m. 73).

Seleccionador: Pape Thiaw.

Goles: 0-1, m. 25: Habib Diarra. 0-2, m. 51: Sarr. 1-2, m. 86: Lukaku. 2-2, m. 89: Tielemans. 3-2, m. 125: Tielemans, de penalti.

Árbitro: Said Martínez (Honduras). Amonestó con tarjeta amarilla al belga Mechele (m. 64) y al senegalés Camara (m. 69).