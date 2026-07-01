El Almería ficha al héroe del Congo que ha hecho historia contra Inglaterra en el Mundial

El RD Congo se ha quedado a un paso de acariciar los octavos de final del Mundial, dando la sorpresa ante Inglaterra con un gol de Brian Cipenga, el nuevo fichaje del Almería para volver a pelear por el ascenso en La Liga Hypermotion

La UD Almería aún está tratando de recuperarse del golpe de quedarse a las puertas de conseguir el ascenso a la Primera división del fútbol español, después de caer en casa contra el Málaga en el partido decisivo. Sin embargo, ya empiezan a planificar la próxima temporada, en la que tienen en el foco completar lo que este año no han podido y jugar en La Liga EA Sports.

Por lo pronto ya están haciendo los primeros fichajes para reforzar al equipo de cara a la próxima campaña y en este miércoles 1 de julio su nueva pieza se ha vuelto viral gracias a su gran actuación en el Mundial 2026. El pasado 25 de junio el Almería confirmó el fichaje de Brian Cipenga y pocos días después el jugador se convierte en uno de los grandes nombres del Mundial, después de hacer historia con RD Congo al anotar el primer gol del país en una eliminatoria del Mundial.

El regalo del Castellón al Almería con el fichaje de Brian Cipenga

El equipo franjirrojo ha hecho un gran fichaje de cara a la próxima temporada, no sólo por el gran jugador que incorporan a la plantilla, también por la buena gestión a nivel económico. Cipenga llega el UD Almería Stadium como agente libre, por lo que no han tenido que invertir millones en una de las joyas que han surgido en este Mundial 2026.

Además, el jugador congolés llega procedente del Castellón, rival directo del club almeriense. Cipenga ha firmado con el equipo que va a dirigir García Pimienta por las próximas tres temporadas, hasta junio de 2029. Además, este contrato tiene una cláusula en la que pueden prorrogar su acuerdo por una temporada más en función de algunas variables.

Brian Cipenga hace historia con RD Congo en el Mundial 2026

El jugador congolés ya había llamado la atención en los primeros choques de este Mundial 2026, pero en el primer enfrentamiento eliminatorio ha conseguido escribir su nombre en la historia y destacar a nivel internacional, ya atado para jugar en el Almería el próximo curso. A pesar de la derrota y eliminación del RD Congo, Cipenga ha logrado marcar el primer gol de la historia de su país en un partido eliminatorio del Mundial.

De hecho, este tanto del nuevo jugador del Almería ha puesto contra las cuerdas a Inglaterra, que se ha llevado un buen susto en estos dieciseisavos. Sin embargo, un doblete de Harry Kane en los últimos minutos del partido ha dado la vuelta al marcador y ha permitido que sea el equipo inglés el que avance a la siguiente ronda del Mundial.