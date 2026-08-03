Samú Costa abandona el Mallorca para jugar con Cristiano Ronaldo en Al-Nassr

El centrocampista portugués viaja a Riad para pasar el reconocimiento médico tras una operación cercana a 22 millones que también beneficiará a la UD Almería

La llegada de Samú Costa a Son Bibiloni apenas ha durado unas horas. El centrocampista regresó este domingo a los entrenamientos del Mallorca después de participar en el Mundial 2026, pero ya ha emprendido viaje hacia Riad para completar su fichaje por Al-Nassr.

El portugués de 25 años pasará el reconocimiento médico antes de firmar un contrato de cuatro temporadas. Allí compartirá vestuario con Cristiano Ronaldo y João Félix, sus compañeros en la selección lusa, y se pondrá a las órdenes de Ange Postecoglou.

Samú Costa pone rumbo a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

La reaparición del futbolista en la ciudad deportiva bermellona no significaba que la operación se hubiese detenido. El acuerdo llevaba varios días pendiente de resolver documentación y autorizaciones relacionadas con el control financiero de la competición saudí.

Cadena SER localizó este lunes a Samú Costa en el aeropuerto de Palma antes de tomar el vuelo hacia Riad. El propio jugador confirmó que las condiciones económicas, la duración del contrato y el resto de los detalles ya estaban pactados.

Solo quedan el reconocimiento médico, la firma y el anuncio oficial. Al-Nassr espera completar el procedimiento durante las próximas 48 horas para convertir al portugués en su primer fichaje del verano.

Su llegada estuvo bloqueada por la delicada situación económica del club saudí. La entidad necesitaba obtener el Certificado de Cumplimiento Financiero y la licencia de la Confederación Asiática antes de poder registrar nuevas incorporaciones. Una vez superados esos controles, la salida del Mallorca quedó definitivamente desbloqueada.

Mallorca multiplica su inversión por Samú Costa y el Almería espera su porcentaje

La operación se ha situado alrededor de los 22 millones de euros, aunque la cifra definitiva podrá variar en función de los conceptos incluidos y las variables pactadas. El traspaso quedará en el mismo escalón que la venta de Kang-in Lee al Paris Saint-Germain en 2023, una de las mayores de la historia mallorquinista.

El negocio es especialmente significativo porque el Mallorca pagó aproximadamente tres millones para fichar al centrocampista en 2023. Tres temporadas después, el club bermellón multiplica aquella inversión y obtiene recursos para reconstruir la plantilla tras el descenso a Segunda división.

No todo el dinero permanecerá en Son Moix. El Almería conservó un 20 % de una futura venta cuando permitió su marcha a la isla, por lo que también recibirá una cantidad importante, de unos 4,4 millones de euros, según cantidad fija y variables.

Samú Costa ya había disputado más de un centenar de partidos con el conjunto andaluz. Llegó cedido desde el Sporting de Braga en 2020, logró el ascenso a Primera y terminó convirtiéndose en uno de los jugadores con mayor proyección del Almería antes de firmar por el Mallorca.

Siete goles y el Mundial 2026 elevaron el precio de Samú Costa en Son Moix

El portugués abandona el Mallorca después de 108 encuentros oficiales y ocho goles. Su última temporada modificó por completo una estadística que hasta entonces reflejaba más su trabajo defensivo que su llegada al área: marcó siete tantos y entregó dos asistencias en 33 partidos.

Ese crecimiento ofensivo no pudo impedir el descenso, pero sí elevó su cotización. Samú pasó de ser un mediocentro especializado en la recuperación y los duelos a incorporar disparo, llegada desde segunda línea y amenaza en las acciones a balón parado.

Su rendimiento también le permitió entrar en los planes de Roberto Martínez. El futbolista formó parte de la convocatoria de Portugal para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y disputó 20 minutos frente a Colombia durante la fase de grupos.

La cita mundialista aumentó su exposición y terminó de convencer al Al-Nassr. El RB Leipzig y otros clubes europeos estudiaron su contratación, pero el portugués aceptó la propuesta saudí y priorizó la posibilidad de compartir proyecto con dos referentes de su selección.

Cristiano Ronaldo, João Félix y Postecoglou reciben al nuevo músculo del Al-Nassr

El campeón saudí incorpora un mediocentro de 1,85 metros, agresivo en la presión y acostumbrado a proteger espacios amplios. Su despliegue permitirá liberar a los jugadores más creativos y equilibrar un equipo construido alrededor del poder ofensivo de Cristiano Ronaldo.

Ange Postecoglou lo contempla como una alternativa a largo plazo para el centro del campo y como posible heredero de Marcelo Brozović. El técnico busca intensidad para sostener un sistema que exige defender lejos del área y recuperar rápidamente después de cada pérdida.

Johan Mojica vuelve con el Mallorca mientras Samú Costa cierra su etapa en Son Moix

Mojica también regresó este domingo a los entrenamientos tras disputar el Mundial con Colombia, pero su situación es diferente. El lateral no ha recibido por ahora una propuesta que satisfaga sus pretensiones y continúa trabajando bajo las órdenes de Luis García Fernández.

La despedida de Samú obliga al técnico a reorganizar una medular en la que permanecen Sergi Darder, Manu Morlanes y Antonio Sánchez. La dirección deportiva dispone ahora de liquidez para buscar un sustituto, aunque deberá descontar el porcentaje correspondiente al Almería.

El primer escaparate del nuevo Mallorca llegará este miércoles ante el Paris Saint-Germain. Son Moix acogerá el Trofeu Ciutat de Palma con todas las entradas vendidas y la presentación oficial de la plantilla. Por otro lado, el estreno en LaLiga Hypermotion será frente al Valladolid, previsto para el 15 de agosto.