El Mallorca asume un verano lleno de salidas tras consumar el descenso

El club bermellón cae a Segunda división tras una temporada marcada por el cambio de entrenador y puede perder a referentes como Vedat Muriqi, Samú Costa, Leo Román, Jan Virgili o Pablo Torre

El RCD Mallorca ya prepara un verano durísimo. El descenso a Segunda división, confirmado en la última jornada de LaLiga, abre un escenario muy delicado para un club que había construido una plantilla para vivir mucho más arriba y que ahora se expone a perder a varias de sus piezas más importantes.

Nombres como Samú Costa, Vedat Muriqi, Leo Román, Jan Virgili o Pablo Torre pueden convertirse en protagonistas del mercado. La caída de categoría cambia por completo la planificación bermellona y obliga a asumir una realidad incómoda: será muy difícil retener talento con cartel en Primera y en el extranjero.

El Mallorca cae a Segunda tras una temporada que se rompió pronto

El descenso del Mallorca no se explica solo por la última jornada. La temporada bermellona empezó a torcerse mucho antes, con una fractura interna que acabó condicionando el curso. El comunicado de Dani Rodríguez, entonces capitán del equipo, contra Jagoba Arrasate abrió una brecha en el vestuario que dividió al grupo y terminó desembocando en el cambio de entrenador.

A partir de ahí, el Mallorca vivió en una inestabilidad constante. Hubo tramos en los que pareció acercarse a la salvación, pero nunca terminó de construir una dinámica fiable. El equipo tenía plantilla para pelear por una zona tranquila e incluso mirar hacia puestos europeos si el curso acompañaba, pero acabó atrapado en una pelea por abajo cada vez más angustiosa.

Samú Costa, el nombre más difícil de retener tras su llamada con Portugal

El caso de Samú Costa es uno de los más delicados para el club. El centrocampista portugués, de 25 años, tiene contrato por dos temporadas más, pero su continuidad en Segunda parece casi imposible si llegan ofertas importantes.

Su convocatoria con Portugal para el Mundial aumenta todavía más su exposición. Jugar una Copa del Mundo con la selección lusa supone un escaparate enorme y puede acelerar movimientos que ya estaban encima de la mesa.

En LaLiga hay clubes muy atentos a su situación. El Real Betis aparece como uno de los equipos interesados en el mediocentro, un perfil físico, intenso y con recorrido que encaja en mercados de Primera división.

Vedat Muriqi tiene cartel en Turquía y puede cerrar ciclo

Otro nombre propio es Vedat Muriqi. El delantero kosovar, de 32 años, sigue siendo una de las grandes referencias del Mallorca y cuenta con interés de clubes importantes de Turquía.

Su perfil siempre ha tenido mercado allí. Por físico, experiencia, carácter y capacidad rematadora, Muriqi encaja en equipos que buscan un delantero de impacto inmediato. El descenso a Segunda complica muchísimo que el Mallorca pueda convencerle de seguir, tanto por salario como por ambición competitiva.

Muriqi ha sido durante años una figura clave en Son Moix. En la temporada del descenso, el kosovar ha quedado segundo en la lucha por el 'Pichichi' con 23 goles, 2 menos que Mbappé, un dato que aumenta su caché.

Leo Román, Jan Virgili y Pablo Torre también entran en zona de riesgo

La desbandada puede ir más allá de los nombres principales. Leo Román, de 25 años, ha ganado peso y tiene condiciones para seguir compitiendo en Primera. Los porteros jóvenes con minutos en LaLiga suelen generar interés, y el descenso puede abrir la puerta a una salida si aparece una propuesta convincente.

También será complicado retener a Jan Virgili. A sus 19 años, el extremo representa un activo de futuro, precisamente el tipo de futbolista que muchos clubes intentan pescar cuando un equipo desciende. Su margen de crecimiento y su perfil ofensivo lo convierten en una pieza muy atractiva.

En el caso de Pablo Torre, la situación dependerá también de su club de origen y del encaje deportivo que se plantee. El centrocampista, de 23 años, difícilmente verá con buenos ojos un curso en Segunda si tiene opciones de seguir en la élite.

El descenso obliga al Mallorca a rehacer proyecto y jerarquías

El Mallorca no solo debe gestionar salidas. También necesita reconstruir una identidad competitiva. El descenso deja tocado el valor de la plantilla, reduce ingresos y obliga a tomar decisiones rápidas para no llegar tarde al mercado.

La Segunda división exige otro tipo de equipo. No basta con mantener nombres importantes si el vestuario no está convencido del objetivo. El club tendrá que decidir qué futbolistas pueden liderar el regreso, qué ventas son inevitables y qué perfiles necesita incorporar para competir desde el primer día.

El mercado mira a Son Moix tras el batacazo del Mallorca

El descenso del Mallorca convierte a Son Moix en uno de los focos del mercado. Equipos de Primera, clubes extranjeros y proyectos con margen económico saben que varios jugadores bermellones pueden salir en condiciones más accesibles que hace unos meses.

Samú Costa, Muriqi, Leo Román, Jan Virgili y Pablo Torre son los nombres más visibles, pero no los únicos que pueden verse afectados por el nuevo contexto. El club deberá moverse con precisión para no perder valor y, al mismo tiempo, construir una plantilla capaz de pelear por volver.

El Mallorca baja a Segunda después de una temporada que empezó con expectativas muy superiores. Ahora llega la consecuencia más dura: no solo perder la categoría, sino intentar evitar que el descenso se convierta también en una fuga masiva de talento.