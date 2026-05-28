El Mallorca resuelve el futuro de Demichelis en el banquillo de Son Moix

El Mallorca acelera su reconstrucción tras el descenso a Segunda División y despeja la primera gran duda: Demichelis seguirá al mando del club bermellón hasta 2028 pese a cómo ha resultado el final en Son Moix en LaLiga EA Sports

El Mallorca ya pone el foco en la planificación deportiva de cara a la próxima temporada. Para ello, desde la directiva trabajan en cerrar el futuro de alguno de sus jugadores, sobre todo los que acaban contrato en junio. Sin embargo, otro de los temas a tratar estaba en el entrenador, pero el club bermellón ha decidido resolverlo por la vía rápida y ha confirmado la renovación de Demichelis hasta 2028.

El Mallorca ha apostado por la continuidad de Demichelis, que finalizaba contrato en junio, pese a terminar consumando el descenso a Segunda División. El argentino aterrizó en la isla en febrero, tras la destitución de Jagoba Arrasate. Pese al cambio en el banquillo de Son Moix, el técnico no pudo salvar al equipo una temporada más en Primera, por lo que deberán subir la siguiente campaña desde LaLiga Hypermotion.

El Mallorca desciende a Segunda, pero Demichelis resiste en el banquillo de Son Moix

Demichelis se estrenó en el banquillo del Mallorca con el partido frente a Osasuna en El Sadar, que acabó en empate en un encuentro en el que fueron expulsados con tarjeta roja Rubén García y Jan Virgili. Con ello, el técnico argentino ha sumado cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas, por lo que han acabado la temporada en la decimo octava posición de la clasificación, empatado con el equiopo navarro y con el Levante.

Además, la contundente victoria con por 3-0 ante el Real Oviedo no le permitió al Mallorca salvarse en Primera División, acompañando de esta manera al Girona y al conjunto carbayón en Segunda, que entra en su fase final por saber qué otro equipo sube a LaLiga EA Sports. En cualquier caso, el descenso del club bermellón no le ha costado finalmente el puesto a Demichelis, pese a los rumores sobre una posible destitución.

El Mallorca se la juega con Demichelis: renovación y reconstrucción total

En este sentido, el Mallorca ha comunicado la renovación de Demichelis, que lanzó un dardo a Kumbulla: "Martín Demichelis (Córdoba, Argentina, 20/12/1980) amplía su vinculación con el RCD Mallorca hasta junio del 2028. El técnico argentino, que llegó a la isla el pasado mes de febrero, apuesta por el proyecto del club bermellón y se compromete con la entidad para las próximas dos temporadas".

Por ello, Demichelis será el principal encargado de volver a traer al Mallorca a la máxima categoría del fútbol español. El argentino asume el papel en Segunda División, siendo el mismo complicado por las dificultades que reúne descender de categoría. Sin embargo, todo dependerá, en gran parte, de la plantilla de la que pueda disponer el exfutbolista, ya que hay jugadores que podrían salir en este mercado de fichajes.

Hablamos de miembros del Mallorca como Muriqi, que ha sido el segundo máximo goleador de LaLiga con 23 goles, u otros de la talla de Samu Costa, Sergi Darder, Jan Virgili o Pablo Torre. Demichelis tendrá que confeccionar, junto con la dirección deportiva del club bermellón, una plantilla con efectivos para poder regresar a Primera División el año que viene.

Samu Costa se dispara y Omar Mascarell duda: el nuevo rompecabezas de Demichelis

Samu Costa, vigilado por el Real Betis, tiene contrato hasta junio de 2028. Sin embargo, su temporada ha sido de lo más destacado en este Mallorca de Demichelis, junto con el propio Muriqi. El centrocampista de 25 años, además, ha sido incluido en la lista de convocados de Roberto Martínez para defender la camiseta de Portugal en el Mundial, fruto del año que ha firmado en Son Moix.

Otro de los nombres propios en la plantilla del Mallorca es el de Omar Mascarell, que contó con una oferta de Brasil en el mercado de fichajes de enero. El futbolista de Guinea Ecuatorial acaba contrato en junio y deberá sentarse con el club para decidir su futuro, que podría estar fuera del cojunto bermellón si así lo consideran las parte. Los siguientes meses serán claves para especular sobre las opciones de los de Demichelis en Segunda División.