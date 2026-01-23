Omar Mascarell, sin oferta de renovación, cuenta con una propuesta para salir en este mercado del Mallorca

El centrocampista de 32 años podría poner punto final a su etapa en el conjunto de Jagoba Arrasate en este mismo mes de enero, ante la decepción por no recibir un interés del club por prologar su contrato, sumado a a la irrupción con fuerza de un equipo de Brasil para lograr su fichaje

Omar Mascarell afronta un momento decisivo en su etapa en el Mallorca. El jugador de 32 años llegó al conjunto balear en el mercado de fichajes de 2023 y desde entonces ha sido un fijo en el centro del campo. No obstante, el futbolista de Guinea Ecuatorial acaba contrato en junio de 2026 y todavía no ha recibido una oferta para firmar su renovación, lo que ha podido descontentarle. De esta manera, un equipo de Brasil ha llamado a la puerta del ex del Elche para lograr su incorporación con una propuesta importante en esta ventana de traspasos de enero, por lo que deberá tomar una decisión en los próximos días.

Omar Mascarell, ante la incertidumbre con su futuro en el Mallorca

El Mallorca sigue preparando el encuentro del próximo domingo en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Más allá de las diferentes novedades que pueda tener Jagoba Arrasate en rueda de prensa, uno de los focos estará en Omar Mascarell, que viene de disputar 90 minutos en la victoria ante el Athletic Club en Son Moix. El jugador de Guinea Ecuatorial tiene contrato hasta junio de 2026 y todavía no ha recibido un interés por su renovación, lo que ha provocado que aumentes las dudas por su futuro en el equipo bermellón. Además, el centrocampista de 32 años cuenta con una importante propuesta de un club de Brasil para salir en este mercado de fichajes de enero, tal y como ha informado el medio Última Hora. La misma fuente destaca que la oferta es "muy atractiva en cuanto a lo económico y apuesta deportiva, con un contrato de varias temporadas de duración". Por ello, el futbolista deberá tomar una decisión determinante de cara a su futuro.

Por su parte, Omar Mascarell, como ha destacado el medio anteriormente citado, considera agotado el plazo para que el club le renueve, por lo que "desea que el Mallorca le deje marchar para cerrar el último gran contrato de su carrera". De esta manera, el centrocampista de Guinea Ecuatorial afronta días decisivos en el Mallorca, con opción real de que no entre en la convocatoria de Jagoba Arrasate para la visita del Atlético de Madrid, ya que podría haber acuerdo para su salida antes de que el mercado de enero ponga punto y final. Por ello, queda esperar también a la opinión del técnico vasco, que ya se despidió de un Dani Rodríguez que ha hecho oficial su fichaje por el Leganés.

Omar Mascarell y el Mallorca, con una decisión inminente que tomar

Además, el mercado de fichajes en España cierra oficialmente el lunes 2 de febrero, por lo que se esperan movimientos en las oficinas de Son Moix de cara a solucionar el futuro de Omar Mascarell. Su salida podría abrir la puerta a una incorporación de última hora, con el objetivo de no dejar "huérfana" la posición del centro del campo de Jagoba Arrasate. El jugador de Guinea Ecuatorial es un fijo, pese a a que se ha perdido ocho partidos esta temporada, tanto por diferentes problemas musculares como por decisión técnica del técnico vasco. Por otro lado, el futbolista de 32 años tiene un valor de mercado de 800.000 euros, según el portal Transfermarkt.