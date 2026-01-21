Dani Rodríguez, ex del Mallorca, podría firmar por un equipo de LaLiga Hypermotion

El centrocampista salió del club bermellón el pasado 18 de diciembre tras siete campañas y media en Son Moix. El Leganés podría estar apostando fuerte por llevarlo a Butarque

El mercado de fichajes de invierno no es solo cosas de acuerdos entre dos equipos por la llegada o salida de un jugador. En este mercado de fichajes de invierno también entran en juego los denominados agentes libres. Este es el caso de Dani Rodríguez, centrocampista de 37 años que el pasado 18 de diciembre cerró una larga etapa de siete temporadas y media en el Mallorca. Dani Rodríguez dejaba el Mallorca tras un periplo en el que había jugado una media de 35 encuentros en Liga por temporada y que ante la falta de minutos este curso a las órdenes de Jagoba Arrasate, decidió abandonar el club bermellón.

El fichaje de Dani Rodríguez en LaLiga Hypermotion

Pero Dani Rodríguez, a pesar de estar actualmente sin equipo, tiene aún muy buen cartel, especialmente en Segunda, donde ya habría un equipo que estaría dispuesto a llevarlo de vuelta a la actividad futbolística. Según ha apuntado este miércoles Ángel García de Cazurreando, el Leganés estaría apostando fuerte por la llegada de Dani Rodríguez a Butarque.

La llegada de un jugador con sobrada experiencia tanto en Primera como en Segunda como Dani Rodríguez supondría un plus en el Leganés. Es importante recordar que al no tener contrato con ningún club, el Leganés solo tiene que llegar a un acuerdo con el ex del Mallorca.

Además, si el Leganés llega al final del mercado de fichajes el próximo 2 de febrero con fichas libres en la plantilla, podría seguir negociando con Dani Rodríguez una vez que se cierre el periodo de traspasos. El Leganés no lo tendrá sencillo para llevar a Dani Rodríguez a Butarque ya que tal y como nos hicimos eco en ESTADIO Deportivo, el Getafe también estaba detrás de contar con los servicios del gallego.

El mercado de fichajes del Leganés

Este mismo miércoles apuntábamos en ESTADIO Deportivo que el Leganés era uno de los equipos junto a Málaga, Eibar y Real Zaragoza, que aún no se había estrenado en el mercado de fichajes de invierno. El Leganés, de la mano de Igor Oca, está trabajando para alejarse de los puestos de descenso en LaLiga Hypermotion.

Este objetivo sufrió un pequeño frenazo el pasado fin de semana con la derrota ante el Castellón por 2-0. Anteriormente los pepineros venían de una racha de dos partidos consecutivos ganando que les había alejado del descenso. Ahora mismo el Leganés suma 26 puntos, tres por encima del descenso que marca el Granada con 23.

El Leganés trabaja en la permanencia en LaLiga Hypermotion

Con Dani Rodríguez o sin el ex del Mallorca, el Leganés tiene dos encuentros decisivos en las tres próximas jornadas. Los pepineros se medirán el próximo fin de semana a la Real Sociedad B, también metida en el lío de la permanencia en Segunda y tras visitar El Plantío, recibirán en Butarque al Granada de Pacheta en un partido que se antoja decisivo de cara al futuro de los madrileños.