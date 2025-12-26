La salida de Dani Rodríguez 'obligará' al Mallorca fichar un reemplazo en enero

La entidad bermellona busca en el mercado de fichajes un sustituto para el centro del campo de Jagoba Arrasate tras la rescisión del contrato y decisión tomada con el futbolista de 37 años, que ya no forma parte de la plantilla, por lo que podría haber una nueva incorporación si surge una oportunidad de mercado

El Mallorca tomó una decisión definitiva con Dani Rodríguez, lo que supuso su rescisión del contrato del conjunto de Jagoba Arrasate. Por ello, la dirección deportiva se ha puesto manos a la obra en busca de un sustituto en el mercado de fichajes, sabiendo además de que el club dispone de tres fichas libres tras el hueco que ha dejado el centrocampista español, que podría fichar gratis por cualquier club en la inminente ventana de enero. De esta manera, la entidad estudia opciones tras la confirmada salida del jugador de 37 años.

El Mallorca, muy atento al mercado de fichajes

Por un lado, Rodrigo Fernández, agente de Dani Rodríguez, compartió en el medio Última Hora, sus sensaciones tras la salida de Dani Rodríguez, que era un secreto a voces tras las palabras de Jagoba Arrasate en rueda de prensa hace dos semanas: "La prioridad es seguir disfrutando del fútbol. Nunca sabes dónde disfrutas. Si mañana nos llamase el Deportivo de la Coruña cómo Dani podría decir que no. Aunque es un equipo de Segunda es uno de los más importantes de este país. Digo el Dépor por nombrarlo, porque ha salido en prensa y porque Dani debutó con ellos contra el Sevilla. Lo importante es seguir siendo felices y seguir jugando al fútbol". De esta manera, se abren varias opciones para el centrocampista de 37 años, que cuenta con ofertas por su fichaje al Levante, Getafe y Rayo Vallecano, tal y como ha informado el Diario de Mallorca.

No obstante, el mismo medio ha apuntado que la salida de Dani Rodríguez podría provocar que el Mallorca fiche un nuevo centrocampista para la plantilla de Jagoba Arrasate, con el objetivo de que cubra el puesto que ha dejado el futbolista de 37 años y haya más fondo de armario. En este sentido, cabe recordar que la entidad cuenta con tres fichas libres para acometer la operación e inscribir a una incorporación en el mercado de fichajes de enero, Sin embargo, la fuente anteriormente citada ha explicado que "el club no tirará la casa por la ventana en ningún caso", por lo que queda esperar si surge una oportunidad de mercado que satisfaga las necesidades de los bermellones, que ha terminado el 2025 en la decimotercera posición con 18 puntos, a tan solo dos de los puestos de descenso, que actualmente lo marca el Girona.

El centro del campo de Jagoba Arrasate, debilitado

No es una novedad que al centro del campo de Jagoba Arrasate le falten refuerzos, sobre todo tras la decisión del técnico del Mallorca de no contar con Dani Rodríguez, por lo que dejó de tener minutos desde el partido contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Esto ha provocado que el entrenador vasco tenga que usar a sus jugadores más tiempo del que probablemente le hubiese gustado, dada la gran cantidad de partidos que hay en juego. Por ello, futbolistas como Sergi Darder o Samu Costa han sido los que más han disputado encuentros, ante la pérdida de protagonismo de Pablo Torre en las últimas semanas.