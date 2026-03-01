Demichelis toma medidas en el Mallorca nada más aterrizar en Son Moix

El nuevo técnico del club balear ya ha sido presentado y ha dejado claro lo que hará y no hará durante su estancia en el banquillo. Lo primero que tratará de hacer es recuperar psicológicamente al equipo

La importancia de la psicología en el fútbol va más allá de lo que muchos piensan. Puedes ser el mejor preparado físicamente o puedes ser el mejor técnica y tácticamente de tu equipo que, si la mente no está lista para competir, el rendimiento será nulo en el campo. Por eso, cada vez están cobrando más importancia los psicólogos deportivos en un cuerpo técnico de elite.

Y en el Mallorca, además de dicha figura, acaban de dar con un entrenador que parece ser un experto en la materia. El flamante técnico del conjunto bermellón, Martín Demichelis, ha sido lo primero que ha hecho nada más aterrizar en Son Moix. Ha palpado el ambiente, tanto dentro como fuera del vestuario, y ha denotado un grave problema. Y así lo ha hecho saber en su presentación oficial.

"En España entendí el significado de la frase 'sí se puede', hay plantilla de sobra para mejorar. El equipo está emocionalmente golpeado y ahí es donde hay que apuntar, noto mucho como si estuviésemos en la jornada 37. Queda mucho por delante, hay que vivir esta semana con intensidad para ir la próxima semana a ganar", declaró.

"Me preocupa que pensemos que está todo terminado, a mis jugadores y afición los necesito unidos, después siempre adoré a los entrenadores que generan una identidad. A mí me importa el cómo competir, intentaremos no salir a que el reloj transcurra a lo largo del partido, sino ir en busca de los resultados", añadió.

El técnico se mostró ilusionado en su primera comparecencia: "Agradecimiento total, estoy muy feliz de estar de nuevo en España, me trataron muy bien aquí y nacieron mis hijas. Me siento con mucha responsabilidad, hay un reto muy lindo, vamos a buscar la unión porque cuando hay esa sinergia todo fluye mucho más fácil".

"Me gusta poco y nada hablar de errores y aciertos, somos la segunda portería más batida del torneo y hay que empezar a construir desde ahí. No sale campeón el que más goles hace, sino el que menos recibe. Primero hay que corregir la solidez defensiva, a partir de ahí todo fluirá con mucha más naturalidad", indicó sobre su camino a seguir con el equipo.

Respecto a la idea de juego, definió su preferencia de equipo como "impredecible": "Soy pragmático, mi función es leer el ánimo de los chicos y de qué manera pueden funcionar mejor, ojalá lograr un equipo sólido que se divierta jugar hacia adelante. Si podemos hacer un equipo impredecible para los rivales, bienvenido sea".

Sobre los problemas que ha tenido el vestuario, Demichelis quiere marcar un punto de reinicio: "Desconozco los problemas que decís, no me interesa ni saberlos, el día a día me va a marcar por donde considero que hay que ir, hoy me encontré con una plantilla muy receptiva, salimos a entrenar los que no jugaron y el resto ni habían quedado a recuperar, se quedaron mirando", señaló.

"Es una enorme oportunidad y muy bonita, somos muy conscientes de la responsabilidad, donde unos ven una crisis otros ven una oportunidad", fue el punto de vista del entrenador en su llegada.

El argentino agradeció el trabajo de su predecesor, Jagoba Arrasate, porque se ha encontrado "una plantilla que estaba bien entrenada" en lo físico, lo que le permitirá "marcar su nivel de exigencia en los entrenamientos".