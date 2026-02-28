Siviero y el posible agarrón de Zubeldia a Muriqi: "Quizás podría haber entrado al VAR, no lo sé"

El entrenador interino del RCD Mallorca se sintió frustrado por la derrota contra la Real Sociedad y dio su opinión sobre una jugada polémica en la primera parte en la que el balcánico fue molestado por el defensa vasco cuando buscaba marcar un gol

Gustavo Siviero, entrenador interino del RCD Mallorca, atendió a DAZN justo al término del partido que su equipo perdió contra la Real Sociedad por 0-1. Un encuentro que hace que el club balear siga en puestos de descenso a Segunda división y que acabó con su afición enfadada por el mal juego desplegado. El técnico, que será relevado ya por Martín Demichelis, también dio su opinión sobre un posible penalti de Zubeldia sobre Muriqi en la primera parte.

Siviero, entrenador interino del Mallorca, triste por la derrota contra la Real Sociedad

Siviero comenzó analizando el partido y la derrota del RCD Mallorca. "Obviamente amarga, porque queríamos como mínimo sumar. Yo creo que sabíamos por dónde podía ir el partido, al rival que nos enfrentábamos y de la manera que lo teníamos que hacer. Lo que ocurre es que nos está lastrando muchísimo encajar gol, porque después remar contra corriente en el momento en el que estamos y en el estado que estamos está resultando un lastre demasiado pesado para nosotros. Entonces tenemos que empezar a construir a partir de la solidez, de no sufrir y de conseguir pisar más áreas para ser nosotros los que nos pongamos por delante en el marcador y empezar a ver esto de otra manera".

El argentino reflexionó sobre la tensión que hubo en el Estadio de Son Moix la cual pudo afectar a los jugadores del RCD Mallorca. "Seguro que tiene que ver, porque el momento es el que es. Los jugadores no quieren estar atravesando esta situación. Son los primeros que quieren salir, está claro. Y bueno, hay que empezar a trabajar ahí también en el aspecto emocional para que cualquier contratiempo dentro del partido no te genere tanta frustración y que se pueda creer también en que el equipo puede hacer más cosas en ataque, puede no sufrir tanto en defensa, aunque hoy yo creo que estuvimos bastante bien y en la única jugada en la que nos desajustamos el rival nos encontró y nos marcó. Y bueno, como te digo, esto termina siendo al final una losa muy pesada para el equipo".

A continuación Siviero dio su opinión sobre el posible penalti a Muriqi. "Bueno, sí, quizás podría haber entrado al VAR, no lo sé. No la volví a ver, no te puedo decir. Claro, uno cuando está en esta situación intenta aferrarse a todo. Era una de las aproximaciones que habíamos tenido en el área. Es cierto que Muriqi exige, los rivales lo marcan, a veces rozando el límite de la ilegalidad. En este caso no lo sé si eso o no. Pero bueno, se tiene que entender también que nosotros necesitamos agarrarnos a lo que podemos y solicitar todo aquello que creemos que nos puede beneficiar".

Siviero habla de la afición del RCD Mallorca y de Martín Demichelis, el nuevo entrenador

Siviero dijo que el equipo debe comenzar a darle a la afición del RCD Mallorca. "Obviamente nosotros estamos mal porque no le podemos dar lo que la afición se merece, o lo que quiere. En una situación como esta poco podemos pedirle a la afición. Nosotros tenemos que pensar en empezar a darle, la verdad. Es una situación que no gustan. Primero a los jugadores no les gusta, que eso lo tienen que tener muy claro. Y bueno, empezar a encontrar los caminos para empezar a enderezar este rumbo y que entre todos, entre todos, porque eso es importantísimo, que saquemos el asunto para adelante".

Por último, deseó lo mejor a Martín Demichelis, nuevo entrenador del RCD Mallorca. "No, no, durante el partido no, obviamente. Luego sí, vino, se presentó, estuvo en el vestuario y ya se han puesto dos manos a la obra de trabajar. O sea que cuanto antes, mejor para todos".