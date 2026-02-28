Pellegrino Matarazzo, feliz por la victoria, confirma las malas noticias con Oskarsson

El entrenador de la Real Sociedad se mostró muy contento por el triunfo contra el RCD Mallorca, pero mantiene los pies en el suelo de cara a lo que resta de LaLiga, en donde está en séptima posición, y en Copa del Rey en la cual está muy cerca de meterse en la final

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, atendió a los medios de comunicación después de la victoria de su equipo por 0-1 al RCD Mallorca. El técnico de los Estados Unidos se mostró muy contento por la actuación de sus jugadores y por el triunfo y también confirmó la lesión de Orri Oskarsson que se quedó fuera de la convocatoria por unas molestias en el sóleo.

Pellegrino Matarazzo confirmó que Orri Orkarsson, delantero de la Real Sociedad, se lesionó antes del partido contra el RCD Mallorca. Aunque el entrenador señaló que no espera que sea grave. "Veremos. Entrenó ayer, tuvo molestias después del entrenamiento y, a medida que avanzaba la noche, no mejoró, empeoró un poco, se puso un poco rígido, así que veremos. Por supuesto esperamos lo mejor, que esté disponible el miércoles, pero no es seguro".

Orri Oskarsson apunta a tener minutos en el partido contra el RCD Mallorca, pero la Real Sociedad anunció antes del encuentro que el islandés tuvo un nuevo problema físico en el sóleo derecho.

Pellegrino Matarazzo, muy contento con la victoria de la Real Sociedad sobre el RCD Mallorca

El entrenador de la Real Sociedad se mostró contento por el triunfo por 0-1 contra el RCD Mallorca cuando atendió a DAZN. "Podemos estar contentos con la actuación. La primera mitad fue muy, muy sólida. Muy buena primera mitad, buena combinación. La defensa fue muy enfocada. No tuvimos muchas oportunidades, no tuvimos muchas oportunidades ninguno de los dos equipos en el partido, pero fuimos muy estables. La segunda mitad no fue tan buena como la primera mitad, pero no tuvimos muchas oportunidades. Tuvieron una oportunidad de Muriqi en la segunda mitad, pero empujamos, jugamos bien. No encajamos gol, así que podemos continuar".

También se fue satisfecho por el buen trabajo defensivo de su equipo. "Dije que este es un momento importante, o que podría ser un gran momento para nosotros para mejorar defensivamente. Hemos puesto mucho énfasis en nuestra portería esta semana, en defender. Fue un tema y lo hicimos bien, así que creo que no se trata de la portería a cero, sino de conseguir que te hagan las menos oportunidades posibles. Y lo hicimos, así que estoy feliz".

Pellegrino Matarazzo también habló sobre la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey contra el Athletic Club. "Este fue un partido muy importante, un partido muy importante para LaLiga, como dije antes del partido, para permanecer competitivo. Tenemos objetivos en LaLiga también y para tener buenas sensaciones para el partido del miércoles. Sabemos lo grande que es el partido el miércoles. Ha pasado un par de semanas que todos en la ciudad están hablando sobre el partido. Los jugadores también lo sienten, así que estamos muy emocionados".

Por último, se mostró cauto sobre qué objetivos puede alcanzar la Real Sociedad en LaLiga en este final de temporada. "No miro la clasificación, miro los puntos, aún quedan equipos por jugar. Me quedo con el resultado del día de hoy, con esta victoria y con seguir haciendo más puntos".