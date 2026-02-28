Mallorca 0-1 Real Sociedad: Demichelis tiene mucho trabajo y la Real Sociedad sueña con Europa

La Real Sociedad consiguió la victoria gracias a un gol de Carlos Soler en la primera parte frente a un inoperante RCD Mallorca. El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo se sitúa en séptima posición, sigue con su escalada y ya palpa los puestos que dan billete a jugar competición europea la próxima temporada

La Real Sociedad se llevó el triunfo del Estadio de Son Moix por 0-1 gracias a un gol de Carlos Soler en la primera parte frente al RCD Mallorca en un partido que no fue muy vistoso ya que ninguno de los dos equipos tuvo demasiadas ocasiones para marcar.

La Real Sociedad con este triunfo se sitúa en la séptima posición de la clasificación con 35 puntos y sueña ya con clasificarse para Europa, mientras que el RCD Mallorca y Martín Demichelis, su nuevo entrenador que vio el partido desde la grada, tienen mucho trabajar para evitar el descenso a Segunda división ya que el equipo balear está en la posición 18 con 24 puntos.

Carlos Soler le da la ventaja a la Real Sociedad en la primera parte

La primera parte fue muy igualada pero a la vez muy soporífera ya que en los primeros minutos apenas hubo llegadas de peligro ni ocasiones de gol. En la primera media hora, el RCD Mallorca reclamó un penalti sobre Muriqi por agarrón de Zubeldia, mientras que la Real Sociedad solo inquietó con un cabezazo de Caleta-Car, tras centro medido de Zakharyan, que se fue por poco.

Hubo que esperar al minuto 36 para que la Real Sociedad reflejara en el marcador su mejor imagen sobre el terreno de juego. Oyarzabal filtró un pase a Guedes, el balón fue interceptado por la defensa del RCD Mallorca, pero quedó suelto en el área. El esférico fue recogido por Carlos Soler que de volea marcó el 0-1.

No pasó mucho más en la primera parte, más allá de un contraataque de la Real Sociedad que terminó con un disparo de Zakharyan que bloqueó Raíllo. Así se llegó al descanso en el Estadio de Son Moix que expresó su malestar con los que mandan en el RCD Mallorca ya que la afición local cantó el conocido: ¡"Directiva, dimisión"!

La Real Sociedad controló y el RCD Mallorca mostró su inoperancia

El primer cuarto de hora de la segunda parte estuvo caracterizado por el control de la Real Sociedad y por el nerviosismo que mostró el RCD Mallorca que no estuvo nada preciso y con pocas ideas a la hora de buscar el empate. Y es que no hubo ocasiones de gol prácticamente, siguiendo la dinámica que existió en los primeros 45 minutos.

Con todo, no hubo ocasiones de gol y la primera de la segunda parte no llegó hasta el minuto 68 cuando Raíllo, absolutamente solo, cabeceó alto un saque de esquina servido por Darder.

La Real Sociedad no sentenció el partido y eso le dio alas al RCD Mallorca que dispuso de dos ocasiones consecutivas. La primera con un centro de Luvumbo que no encontró rematador y la segundo con un centro de Mojica que Muriqi remató de primeras fuera.

Los minutos pasaron y el RCD Mallorca no encontró forma de marcar ya que ni siquiera creé peligro a una Real Sociedad que se mantuvo firme y sólida en defensa que consiguió llevarse la victoria del Estadio de Son Moix. Un triunfo que le permite al club vasco aumentar sus opciones de clasificarse para competición europea, mientras que el RCD Mallorca se queda en puestos de descenso a Segunda división.

- Ficha técnica del RCD Mallorca 0-1 Real Sociedad, partido correspondiente de la jornada 26 de LaLiga:

RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo (Mateu Morey 78'), Valjent, Raíllo, Mójica; Omar Mascarell (Manu Morlanes 78'), Samú Costa (Javi Llabrés 83'), Sergi Darder; Jan Virgili (Abdon Prats 83'), Mateo Joseph (Luvumbo 68') y Vedat Muriqi.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi (Yangel Herrera 83'), Turrientes, Carlos Soler (Luka Sucic 63'); Guedes, Zakharyan (Barrenetxea 63') y Oyarzabal (Pablo Marín 83').

Árbitro: Miguel Sesma Espinosa (Riojano). Amonestó a los visitantes Aramburu y Gorrotxategi.

Gol: 0-1 (36') Carlos Soler.

Incidencias: Partido entre RCD Mallorca y Real Sociedad correspondiente a la jornada 26 de LaLiga disputado en el Estadio de Son Moix ante 17.120 espectadores.