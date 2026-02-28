Oviedo - Atlético de Madrid, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

El conjunto asturiano necesita obrar el primero de sus milagros para permanecer en Primera División. Y los de Simeone, si se descuidan, podrían ver peligrar su cuarta plaza si el Betis se lleva el derbi ante el Sevilla

Oviedo y Atlético se reencuentran en el Carlos Tartiere después de muchos años sin coincidir en la misma competición.ED

¡Buenas tardes! Nos encontramos aquí en el Carlos Tartiere dispuestos a narraros lo que acontece en este emocionante Oviedo-Atlético de Madrid. Un partidos con objetivos totalmente opuestos pero con la misma necesidad para ambos equipos: ganar.

Los de Simeone intentarán sembrar una alegría en un escenario que siempre será desagradable para los aficionados colchoneros , ya que está vinculado inevitablemente a uno de los episodios más dolorosos de su historia, a aquel descenso a Segunda del 7 de mayo del año 2000, cuando se concretó una caída casi insólita y estruendosa, que lo dirigió dos años a la Categoría de Plata.

- Simeone : “Centrarnos en el partido a partido, con la intención de llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. El Oviedo es un equipo que ha mejorado mucho en estos últimos ocho partidos, se le ve con un ritmo diferente, con un juego directo importante y me imagino un partido duro, como lo son todos en la liga española”.

- Almada: "Son una de las mejores plantillas y cualquier opción será muy complicada y de mucha calidad. Llevamos toda la semana pensando en sortear las dificultades que nos va a presentar el rival y tenemos claro que, si ante el Atlético repetimos errores de otras jornadas, ellos nos castigarán".

Jan Oblak, Johnny Cardoso, Álex Baena y Alexander Sorloth son los únicos jugadores que se mantienen en el once titular del Atlético con respecto al triunfo ante el Brujas del pasado martes.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, introduce siete cambios en el once con respecto al partido de la Liga de Campeones, con la entrada de Nahuel Molina, Robin Le Normand, José María Giménez, Julio Díaz, Rodrigo Mendoza, Thiago Almada y Ademola Lookman, mientras que no hay sorpresas en el Real Oviedo.

En el Oviedo, Almada suple la baja del lesionado Bailly con Dani Calvo, que debuta a sus órdenes, mientras que mantiene el doble pivote formado por Sibo y Fonseca a pesar de que Colombatto, titular habitual, ya está disponible.

¿Quién es Julio Díaz? Julio Díaz, lateral izquierdo del filial del Atlético de Madrid y, ante las bajas de Nico González y Pablo Barrios por sendas lesiones musculares, Simeone no sólo le ha citado sino que le ha introducido en el once inicial. Llevaba entrenando los últimos días con el primer equipo y ha sido la alternativa seleccionada para dar descanso a Matteo Ruggeri en el lateral zurdo. El internacional sub’20 español aún no había debutado en encuentro oficial con la plantilla del conjunto madrileño y lo hará en el Carlos Tartiere.

La última visita en la Liga del Atlético de Madrid al Carlos Tartiere pertenece a Segunda División, con un triunfo en 2002 por 2-3 del equipo rojiblanco, ahora en periodo de transición en esta competición, pendiente del futuro de Antoine Griezmann y enfocado en la Copa del Rey y la Liga de Campeones, en contraste con la trascendencia del partido para el Oviedo, que se juega una ‘final’ por la permanencia.

En el Atlético, que volvió a Oviedo entre uno y otro momento para una eliminatoria a único partido ganada por 0-2 en la Copa del Rey de hace tres años, la actualidad es Griezmann. El Orlando City puja fuerte por él para ficharlo ya. “No voy a hablar de temas que no sabemos qué va a suceder”, explicó este viernes Simeone, que está “hablando” con el jugador: “Sabe lo importante que es para nosotros y no hay que meterle ni presión ni hablar de más”.

“Yo creo que ese tema produce especulaciones periodísticas. Antoine tiene esta temporada y otro año más con nosotros, está focalizado en lo que nos viene, su rendimiento está siendo muy bueno y, por tanto, por lo que a nosotros respecta, pensar que nos ayude mañana, el martes, con la Champions y el final de temporada. Y nada más. Todo lo demás son especulaciones”, expuso antes Mateu Alemany, director de fútbol profesional del club rojiblanco, a 'Movistar' desde la ciudad suiza de Nyon, donde el equipo rojiblanco conoció su rival en octavos de la Liga de Campeones: el Tottenham.

Más allá de Griezmann, que podría volver al once titular en el Carlos Tartiere, se prevén descansos en la alineación del Atlético tras el triunfo del martes en la Liga de Campeones contra el Brujas y rumbo al duelo de vuelta del próximo martes en las semifinales de la Copa del Rey con el Barcelona en el Camp Nou, donde defiende una ventaja de 4-0.

Ganador tan solo de uno de sus últimos cuatro encuentros de Liga o de tres de los ocho duelos de 2026 en este torneo, el Atlético va tres puntos por detrás del Villarreal, en la tercera plaza, pero ha recobrado un margen de error de seis puntos respecto al Betis, el quinto de la clasificación, con su triunfo del pasado sábado contra el Espanyol, por 4-2.

Enfrente, el Real Oviedo, colista de Primera División, suma 17 puntos y está a ocho de un Rayo Vallecano que ahora marca la permanencia, aunque la semana que viene ambos juegan en Vallecas el partido que tienen pendiente.

Con el uruguayo Guillermo Almada a los mandos, el Oviedo solo ganó un partido, perdió tres y empató cuatro, aunque las sensaciones son más positivas que con sus antecesores. El entrenador pierde por lesión al central Eric Bailly, sigue contando con las bajas de David Costas y Ovie Ejaria y recupera a Santiago Colombatto, sancionado la jornada pasada ante la Real Sociedad.

Precisamente, la gran duda de Almada para el partido de este sábado es si apostar por el regreso de Colombatto a la medular, titular indiscutible para el técnico uruguayo siempre que estuvo disponible, o mantener a Nico Fonseca al lado de Kwasi Sibo en el centro del campo carbayón.