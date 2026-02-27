LaLiga perjudica al Betis en la Europa League para favorecer al Barcelona en la Champions

Para que el Barça tenga un día más antes de visitar al Newcastle United, el Betis tendrá un día menos para preparar el duelo en Atenas contra el Panathinaikos. Mientras esto ocurre, se mantienen en sábado partidos como el Osasuna - Mallorca o el Levante - Girona

Los jugadores del Getafe CF y el Real Betis posan junto a los árbitros en el último duelo liguero entre ambos equipos en el Coliseum.Imago

Cuando hace un par de semana LaLiga publicó los horarios para las jornadas 27 y 28 se podía aventurar ya que habría algún lío, pues precisaba en su comunicado que la programación de encuentros estaba sujeta a posibles cambios derivados del sorteo de la UEFA Champions League que se ha celebrado este viernes. Las principales miradas estaban puestas en el FC Barcelona, especialmente de cara a los duelos contra el Sevilla FC (J. 28) y frente al Athletic Club (J. 27). Finalmente, sólo ha sido necesario mover la cita ante los bilbaínos; pero eso ha acabado perjudicando al Real Betis, que retrasa su partido contra el Getafe CF (J. 27) para poder adelantar un poco el compromiso del Barça.

LaLiga adelanta el partido del Barcelona y retrasa el del Betis

Dicho de un modo más conciso: para que el FC Barcelona tenga un día más de descanso antes de afrontar la visita al Newcastle United del martes 10 de marzo, en la ida de los octavos de final de la Champions League, el Real Betis tendrá un día menos para preparar el encuentro del jueves 14 en Atenas frente al Panathinaikos FC griego, en la misma ronda de la Europa League. Para mayor morbo, el lío lo desató la 'mano inocente' de un exsevillista: Ivan Rakitic.

Inicialmente, el encuentro en el Coliseum entre Getafe y Betis había sido fijado para el sábado día 7 de marzo a las 14:00, mientras que para el Athletic - Barcelona se eligió la franja de las 16:15 horas del domingo día 8. Sin embargo, al fechar la UEFA el duelo de los azulgranas en Champions para el martes -y no el miércoles-, LaLiga ha decidido adelantar un día el partido del Barça y, en su lugar, desplazar el del Betis a la sobremesa del domingo.

Cabe entender que habría sido más lógico, o al menos menos perjudicial para los intereses de los verdiblancos, haber mantenido en sábado el compromiso del equipo de Pellegrini en tierras madrileñas y haber retrasasado al domingo, por ejemplo, el Levante UD - Girona FC o el CA Osasuna - RCD Mallorca al tratarse de cuatro equipos liberados de compromisos intersemanales.

El RC Celta de Vigo, que también juega el jueves 12 la ida de los octavos de la Europa League, en Balaídos ante el Olympique de Lyon, recibirá al Real Madrid el viernes 6 de marzo. Es decir, los de Giraldez tendrán cinco días de preparación; por sólo tres en el Real Betis. Desde luego, con esta decisión da la impresión de que en LaLiga han tenido en cuenta el sorteo de la Champions sin caer en que después hubo otro de la Europa League.

Así quedan definitivamente los horarios de la jornada 27 en LaLiga EA Sports

Viernes 6 de marzo

21:00 horas. RC Celta - Real Madrid

Sábado 7 de marzo

14:00 horas. CA Osasuna - RCD Mallorca

16:15 horas. Levante UD - Girona FC

18:30 horas. Atlético de Madrid - Real Sociedad

21:00 horas. Athletic Club - FC Barcelona

Domingo 8 de marzo

14:00 horas. Villarreal CF - Elche CF

16:15 horas. Getafe CF - Real Betis

18:30 horas. Sevilla FC - Rayo Vallecano

21:00 horas. Valencia CF - Deportivo Alavés

Lunes 9 de marzo