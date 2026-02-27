El Real Betis ha tenido la suerte de su parte en el sorteo de la UEFA Europa League ya que se medirá al Panathinaikos en los octavos de final y evita a los grandes favoritos hasta una hipotética final. Por su parte, Patrik Mercado se muestra muy feliz por haber fichado por el Sevilla FC y dar el salto a Europa

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 28 de febrero de 2026.@RealBetis

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 28 de febrero de 2026.

El Real Betis queda emparejado con el Panathinaikos en los octavos de final de la UEFA Europa League y evita al Nottingham Forest. El equipo que entrena Manuel Pellegrini puede soñar con hacer algo grande en el torneo continental porque no se encontrará a los grandes favoritos, Aston Villa, Roma o Porto, hasta una hipotética final.

Patrik Mercado, quien ya ha sido anunciado como nuevo fichaje del Sevilla FC, ha afirmado que "es un sueño" y que "está feliz" por dar el salto a Europa. El joven centrocampista ha señalado que va a seguir trabajando para ser mejor futbolista.

- Levante UD 2-0 Alavés: Sigue luchando

Dos goles de Carlos Espí en los últimos minutos hacen que el Levante UD le gane a un Deportivo Alavés que se quedó con un futbolista menos en la segunda parte. El equipo granota sigue luchando por la permanencia.