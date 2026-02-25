30 aniversario

Con El Gran Derbi a la vuelta de la esquina, el Sevilla FC sigue pensando en plantillas futuras ante la necesidad de acceder a toda oportunidad interesante

El centrocampista defensivo de Timisoara, durante un partido de la Serie A.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 26 de febrero de 2026:

- UN AHORRO VERTEBRAL

Una vez atada la llegada tras el Mundial del mediapunta ecuatoriano Patrik Mercado, Antonio Cordón avanza por el pivote rumano Marius Marin, que termina contrato con el Pisa y llegaría a coste cero

- CORAZÓN Y CABEZA

Aunque Serra Ferrer ve desde la distancia "mucha diferencia" entre ambas plantillas, Antony y Bartra prevén un derbi en el que combinar pelea con "control emocional"

- REVANCHA DE 'VINI'

Tchouaméni y Vinícius remontan el tanto de Rafa Silva para tumbar a un Benfica sin Prestianni. Atalanta, PSG y Galatasaray completan los octavos de la Champions

- AL FINAL, SE JUEGA

El Comité Nacional de Segunda Instancia de la RFEF resuelve que el Rayo-Oviedo, aplazado por el mal estado del césped de Vallecas, deberá disputarse el 4-M a las 19:00 h.

