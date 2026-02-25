El Sevilla cierra definitivamente el fichaje de Patrik Mercado: cifras de la operación y plazo para su llegada

El Sevilla ha cerrado en las últimas horas el acuerdo para el fichaje de Patrik Mercado por un significativo montante económico y Fabrizio Romano afirma que el anuncio oficial se producirá en breve

A principios de febrero, el gerente de Independiente del Valle, Santiago Morales, confirmaba a ESTADIO que la vía del Sevilla con Patrik Mercado, joven centrocampista ecuatoriano de 22 años, continuaba abierta como anticipo de las informaciones posteriores que apuntaban a negociaciones encauzadas para su fichaje una vez que las circunstancias no se habían dado para su llegada en enero.

Tanto es así, que pocos días después su agente afirmó que solo restaban detalles para coronar el fichaje entre las partes una vez que el Sevilla ya había convencido al prometedor medio, nombrado mejor jugador de Ecuador la temporada pasada.

El Sevilla ha cerrado el acuerdo por Mercado y ya se intercambian docmentos

Un acuerdo para su incorporación que ha terminado de cerrarse definitivamente en las últimas horas y que ha entrado ya en la fase de intercambio de documentos como paso previo al anuncio oficial. Así lo asegura el conocido periodista Fabrizio Romano, que ha asegurado que la oficialidad se producirá en cuestión de horas.

"Acuerdo hecho por el ecuatoriano para que se una al Sevilla después del Mundial 2026. Se espera un anuncio en las próximas 24 horas, pero ya está todo hecho y se han intercambiado los documentos", afirma el especialista en mercado, que pone fecha para su aterrizaje en el Ramón Sánchez-Pizjuán, después de la disputa de la cita mundialista que el centrocampista disputará con el combinado ecuatoriano.

El montante de la operación pactado entre clubes asciende a seis millones de euros después que el Antonio Cordón acelerara las negociaciones ante la amenaza de clubes poderosos que empezaban a interesarse por Patrik Mercado.

La amenaza del Chelsea ha acelerado las negociaciones

Así, desde Inglaterra se afirma que el Chelsea había puesto los ojos en el futbolista con la intención de hacerse con sus servicios para después cederlo, posiblemente al Estrasburgo.

Por ello, el Sevilla ha dado un paso al frente una vez que ya había sentado las bases hace un tiempo con Independiente del Valle a sabiendas de que si dejaba pasar más tiempo podría complicarse por la aparición de nuevos pretendientes tentadores.

El Sevilla necesita liberar una ficha

Eso sí, este fichaje a falta de oficialidad necesita que en verano quede libre una ficha de extracomunitario para hacerle hueco al futbolista, lo que no será un problema a priori. Y es que Alexis Sánchez acaba contrato y como ya explicó ESTADIO días atrás el chileno pondrá fin a su etapa como nervionense para volver seguramente a Suramérica, con Brasil y su país de origen como destinos más probables. Además, Marcao está en vías de conseguir la nacionalidad al margen de que también podría salir.