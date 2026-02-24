La mirada atrás de Del Nido Benavente y su deseo para El Gran Derbi

El ex presidente blanquirrojo entre 2002 y 2013 añora "dos décadas" en las que probaron "las mieles del éxito más rotundo" y dieron "gloria a sus aficionados"

Participaba esta semana José María del Nido Benavente, presidente del Sevilla FC entre 2002 y 2013, así como máximo accionista de la entidad blanquirroja a título individual, en un programa especial de Canal Sur Radio sobre la primera de las siete Europa Leagues conquistadas por el equipo nervionense, efeméride que cumple este 2026 dos décadas. Será el próximo 10 de mayo cuando se conmemore la conquista del Philips Stadion de Eindhoven, donde la escuadra adiestrada por Juande Ramos barrió al Middlesbrough inglés por 0-4 en la gran final, con goles de Luís Fabiano, Enzo Maresca (2) y Frédéric Kanouté.

Fue el inicio de 20 años de éxitos en una orilla del Guadalquivir, con la conquista de ocho entorchados continentales y tres nacionales para que el nombre del Sevilla FC se colocara, incluso, el lo más alto de la IFFHS. "Como sevillista de cuna que soy es lo que más desearía, que el Sevilla volviera por esos fueros de esas dos décadas en las que disfrutamos las mieles del éxito más rotundo y que volviéramos a ser ese equipo ganador que tanta gloria ha dado a sus aficionados", apuntaba el veterano letrado hispalense, cuyas otras reflexiones al respecto se darán a conocer junto con el citado reportaje.

Lógicamente, los compañeros de la radio autonómica aprovecharon la presencia de Del Nido Benavente para preguntarle por El Gran Derbi del próximo domingo en La Cartuja, a lo que el aspirante a recuperar del trono (cada vez con menos opciones, según las últimas juntas) contestó con uno de sus famosos juegos de palabras, que tanto dieron que hablar y generaron imitaciones a principios del siglo XXI. "Tengo un deseo: ganar. Y, si no se puede ganar, ganar. Y, en tercer lugar, si no se puede ganar o ganar, ganar. Ése es mi deseo. Luego, el fútbol es fútbol", zanjaba el letrado.

Los derbis de Del Nido Benavente: solamente cuatro derrotas

José María del Nido Benavente accedió al cargo de presidente del Sevilla FC, tras varios años como consejero, el 27 de mayo de 2002, presentando su dimisión el 9 de diciembre de 2013 antes de cumplir su pena por el 'Caso Minutas'. En esos casi 12 años en el cargo se disputaron 21 derbis oficiales, con un saldo de nueve victorias (02/03, 04/05, 05/06, dos en la 06/07 con el torneo del K.O. y en la 07/08, 12/13 y 13/14), ocho empates (02/03, dos en la 03/04 y la 06/07 contando la Copa del Rey, 08/09, 11/12 y 12/13) y sólo cuatro derrotas (04/05, 05/06, 08/09 y 11/12).