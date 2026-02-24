Los Biris Norte, presentes en La Cartuja: pintadas e indicativos cerca del estadio

ESTADIO Deportivo ha podido captar las pintadas y distintivos que han aparecido en los alrededores del Estadio de La Cartuja; todo esto en un fin de semana que estará marcado por las medidas de seguridad

"El Gran Derbi" ya se empieza a vivir en las calles de la ciudad de Sevilla, con todos los factores que eso implica. Esta se divide en dos colores, tanto en rojo como en verde, con la única idea de poder demostrar la superioridad frente al eterno rival. Si por algo se caracteriza a este partido en la capital de Andalucía, es por el buen rollo y la guasa permanente. A pesar de la competitividad, es la ocasión perfecta para hacer bromas entre amigos y seres queridos, quedándose en muchas ocasiones en ese aspecto. Sin embargo, en varias ocasiones, se sobrepasan esos límites.

Ya son varias las ocasiones donde los distintas facciones ultras de ambos equipos han protagonizado la previa de este gran partido, ya sea por actos violentos entre ellos o por otras actuaciones que han afectado incluso al desarrollo normal del propio encuentro. En estos días previos al derbi sevillano, ya se ha visto la primera manifestación de este tipo, siendo esta en los alrededores del Estadio de La Cartuja.

Presencia de pintadas del grupo "Biris Norte"

Debajo del Puente del Alamillo, en la zona donde los aficionados del Real Betis se concentran para hacer la previa de sus encuentros, han aparecido distintas pintadas junto a unas cintas con el nombre de los "Biris Norte". En el famoso rocódromo colocado en esa zona, han aparecido unos mensajes que quieren hacer encender la previa de este encuentro. Entre todos esos mensajes, se puede ver una pregunta retórica final: "¿Jugamos?".

Uno de los postes cercanos a esa zona también ha sido envuelto por esta cinta de los Biris Norte, en una clara intención de querer marcar que han estado presentes en la zona. Unos hechos que ocurren a apenas cinco días de que ruede la pelota en el Estadio de La Cartuja y en una ciudad que ya se prepara con importantes medidas de seguridad.

Medidas de seguridad ante la excepcionalidad de La Cartuja

Se espera que cerca de 400 policías velen por la seguridad de los aficionados durante este fin de semana, donde también se va a celebrar un entrenamiento a puertas abiertas por parte del equipo verdiblanco. Estos agentes estarán distribuidos en diez unidades operativas, un despliegue que "responde tanto al carácter extraordinario del partido como al escenario extraordinario de La Cartuja".

El subdelegado ha resaltado que "los efectivos se desplegarán en los puntos calientes donde se prevé la presencia de grupos ultras de ambos equipos". Todos los esfuerzos para que, en este partido, solo se pueda hablar de lo que pase sobre el césped.