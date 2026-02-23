El fichaje de Saravia ya es oficial: "He tenido otras ofertas interesantes, pero cuando apareció el Valencia no lo dudé"

El lateral derecho argentino, que llega para suplir al lesionado Foulquier, ha sido anunciado como nuevo jugador che hasta final de temporada, aunque su intención es convencer a Carlos Corberán y prorrogar su contrato más allá del 30 de junio

El Valencia ha aprovechado la oportunidad que le brinda el reglamento para realizar un nuevo fichaje fuera de mercado. Así, ya es oficial la contratación de Renzo Saravia, que aterrizó en la capital del Turia el pasado sábado por la tarde y este lunes se ha sometido al preceptivo reconocimiento médico antes de estampar su firma como nuevo jugador che hasta final de temporada. Tras pasar por la clínica, el defensor argentino estuvo en Paterna para conocer a sus nuevos compañeros y ya podrá ejercitarse a las órdenes de Carlos Corberán mañana martes, siendo anunciada su incorporación mediante un vídeo junto a su compatriota Lucas Beltrán, con quien comparte un mate.

De este modo, el técnico de Cheste ha visto cumplido su deseo de apuntalar el lateral derecho, posición que había quedado bajo mínimos tras la lesión de larga duración de Dimitri Foulquier, que ha sido dado de baja para poder inscribir a su relevo. Ya durante la ventana de transferencias invernal se tanteó hasta última hora la posibilidad de reforzar dicho puesto con el joven serbio Kosta Nedeljkovic, que a sus 20 años podría haber sido inscrito como jugador del filial, si bien un problema burocrático frenó dicha incorporación. Pero desde la planta noble de Mestalla no han dejado pasar ahora esta posibilidad.

Rechazó una importante oferta de la MLS

A sus 32 años años, Renzo Saravia arriba el Valencia como agente libre tras haber puesto fin a comienzos de enero a un periplo de tres años en las filas del Atlético Mineiro. En un principio, el zaguero nacido en Villa de María pidió un contrato de mayor duración. Por ello, el acuerdo no fue inmediato. Pero el Valencia, que tiene en su agenda a Víctor Gómez para la 26/27 y aún debe decidir si renueva o no a Thierry Correia, ha conseguido que solo firme hasta final de temporada. Una exigencia que no ha echado para atrás al argentino pese a manejar una importante oferta de dos campañas del Orlando City, de la MLS.

La trayectoria de Renzo Saravia

El nuevo jugador valencianista, que lucirá el dorsal 20 que ha dejado libre Foulquier, ha desarrollado la mayor parte de su carrera entre Argentina (Belgrano y Racing de Avellanada) y Brasil (Internacional de Porto Alegre, Botafogo y Atlético Mineiro). Pero se trata en realidad de su segundo salto a Europa, pues el Oporto ya pagó 5,5 millones de euros por su pase en 2019, si bien solo llegó a jugar seis encuentros con el conjunto portugués.

Ahora su intención, como él mismo ha declarado, es tratar de convencer a Corberán para ganarse su continuidad más allá del 30 de junio. Por delante tiene 13 partidos para ello, pudiendo estrenarse en la lista de cara al choque del próximo domingo ante Osasuna en Mestalla, pues también aseguró estar en buenas condiciones físicas pese a su inactividad en los dos últimos meses.

Una "oportunidad" que no quería dejar escapar

Como ha recalcado el Valencia en su comunicado, Saravia "llega para ayudar al equipo en la parcela defensiva y ofensiva con su velocidad, intensidad y llegada al área rival, mientras que el lateral ha mostrado su satisfacción por este paso dado. “Estoy contento, muy feliz por esta oportunidad en el club y muy motivado para lo que viene. Las sensaciones son muy buenas, las primeras horas también conociendo las instalaciones del club. Acabo de conocer a los compañeros. He tenido otras ofertas interesantes, pero cuando apareció el Valencia no lo dudé ni un minuto. Es una oportunidad muy importante para mí. Venir también a LaLiga y jugar con los mejores. Feliz por la decisión. Mi idea siempre va a ser dar lo mejor”, aseguró en una entrevista en los medios del club.

La presencia de más argentinos, un factor a favor

Sin duda, la presencia de jugadores argentino en el vestuario le servirá en su aclimatación. “A Guido Rodríguez lo conozco de la selección argentina, hemos compartido Copa América. He hablado con Lucas Beltrán también y me ha comentado maravillas del club, de la afición. El Valencia tiene una historia muy especial con los cordobeses. Kempes, Aimar, Beltrán y ahora me sumo yo. Cada cordobés que ha pasado por aquí ha dejado una buena imagen. El futbolista argentino tiene unas características muy especiales: sacrificado, con mucho carácter y con ganas de ganar. Eso va de la mano con la afición del Valencia CF”, señaló.

Así se define Saravia

Además, Saravia aprovechó para definirse como un futbolista polivalente. “Soy un defensa que puede jugar tanto de lateral derecho como de ‘stopper’ por derecha haciendo la función de tercer central también, lo he hecho en varios clubes. Soy un jugador bastante agresivo, me gusta ser protagonista, con mentalidad ganadora. Espero aportar mi granito de arena al club y ayudar a los compañeros. Soy un futbolista que ha jugado bastantes partidos en grandes equipos”, reseñó, mostrando sus ganas por debutar y sentir el calor de su nueva afición.

Un mensaje a la afición

“Estoy muy ansioso de conocer a la afición, el estadio… voy a representar muy bien la camiseta, desde la actitud y la garra y desde lo táctico. A la afición le pido que acompañen porque siempre lo han hecho. Es su tradición, ser fieles al equipo y ésta no va a ser la excepción. Se vienen partidos muy importantes y tenemos que estar todos juntos para cumplir los objetivos”, sentenció.