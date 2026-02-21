El Barcelona cierra el fichaje de Ajay Tavares tras recibir la aprobación definitiva

El FC Barcelona avanza en su planificación deportiva de futuro. Tras llegar a un acuerdo con el Norwich City y recibir la aprobación de la FIFA, Ajay Tavares, tras pasar el pertinente reconocimiento médico, será nuevo jugador azulgrana con vistas a reforzar el atacate

El Barcelona sigue moviéndose en el mercado con una doble hoja de ruta: reforzar el presente y blindar el futuro. Mientras en el primer equipo se debate si ejecutar o no la opción de compra de Marcus Rashford al Manchester United por 30 millones de euros, en las oficinas del club se ha cerrado una operación estratégica a medio plazo: la incorporación de Ajay Tavares.

El joven talento del Norwich City aterrizará en Barcelona en los próximos días después de que quedaran resueltos los trámites administrativos que mantenían bloqueada la operación.

Luz verde definitiva y viaje inminente

Según ha informado el diario Sport, el futbolista ya ha recibido autorización para desplazarse a Barcelona. Los obstáculos burocráticos, que habían retrasado el anuncio oficial, han quedado superados tras obtenerse el visto bueno pertinente para su inscripción.

El extremo viajará este domingo a la 'Ciudad Condal' para someterse al reconocimiento médico el lunes. Si no surge ningún contratiempo, se incorporará a la dinámica del filial a mediados de la próxima semana para comenzar su proceso de adaptación.

La clave de la operación ha estado en su pasaporte portugués. Nacido en 2009, Tavares posee doble nacionalidad, un factor determinante para que la FIFA autorizara el traspaso pese a ser menor de edad. Sin esa condición comunitaria, el movimiento habría tenido que aplazarse hasta que cumpliera los 18 años.

Apuesta de futuro para el extremo izquierdo

El Barcelona mantiene desde hace tiempo la intención de reforzar el perfil de extremo zurdo. Con Lamine Yamal consolidado como referencia de futuro en la banda derecha, la dirección deportiva busca un perfil similar para el costado opuesto.

Tavares encaja en ese molde: vertical, con desborde y capacidad para actuar también como delantero centro. A pesar de contar con solo 16 años recién cumplidos, ya ha competido con regularidad en el Sub-18 del Norwich, enfrentándose a futbolistas mayores y acumulando minutos en categorías superiores a la suya.

En Inglaterra era considerado uno de los talentos más prometedores de su generación. Ha pasado por las categorías inferiores de la selección inglesa, Sub-15 y Sub-16, y recientemente debutó con la Sub-17, lo que elevó su proyección y atrajo el interés de varios clubes de la Premier League.

Refuerzos invernales en el filial

La llegada de Tavares se suma a otros movimientos realizados este invierno para fortalecer el filial azulgrana. En la parcela ofensiva ya se incorporaron Hamza Abdelkarim y Joaquín Delgado, en un mercado marcado por la necesidad de paliar bajas y falta de continuidad en determinadas posiciones.

Con este fichaje, el Barcelona reafirma su apuesta por el talento joven con margen de crecimiento. Más allá del debate sobre grandes inversiones en el primer equipo, como la posible continuidad de Rashford, el club sigue construyendo una base de futuro.

Si todo transcurre según lo previsto, el lunes se completará el último trámite antes de que Ajay Tavares inicie oficialmente su etapa como jugador azulgrana. Una incorporación estratégica que responde a una idea clara: asegurar talento diferencial para la banda izquierda en los próximos años.