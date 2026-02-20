Nico Williams imita a Lamine Yamal para buscar soluciones a su pubalgia

El extremo del Athletic, al igual que hiciera la estrella del Barcelona, ha viajado a Inglaterra en busca de soluciones para sus problemas físicos, si bien no ha visitado al mismo especialista al que recurrió su amigo y compañero en la selección española

Nico Williams ha dicho basta. "Era demasiado tiempo con un jugador como Nico a medio gas. Ha llegado un momento en que era una necesidad para él parar", aseguraba este pasado jueves el entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, que no podrá contar con la estrella rojiblanca en los próximos encuentros. Aunque nadie desde Ibaigane quiere fijar un plazo concreto, el mismo podría alargarse en torno a un mes.

Los números de Nico Williams

La que debía ser una campaña de lo más ilusionante, con la disputa de la Champions, está siendo un auténtico calvario para el internacional, después de un verano de lo más movido en el que fue de nuevo tentado por el Barcelona. Definitivamente, el plan trazado por el club bilbaíno para evitar el quirófano y apostar por un tratamiento conservador no le he permitido rendir a su verdadero nivel, participando en 26 de los 37 encuentros oficiales del equipo, en los que ha firmado cuatro goles y seis asistencias.

Por ello, los servicios médicos del Athletic han decidido explorar nuevas vías mediante un tratamiento externo y han puesto al extremo en manos de Jurdan Mendigutxia, uno de los especialistas en este tipo de lesiones con mayor prestigio. El fisioterapeuta navarro del Zentrum Sport ya ha tratado de hecho a otros jugadores del club vasco, así como a estrellas de otros deportes como la NBA.

El nuevo paso: técnica de reforzamiento abdominal

Pero además de pasar por la clínica de Pamplona, Nico Williams viajó el pasado martes a Inglaterra, de donde ha regresado este mismo viernes. Allí ha visitado también a otros especialistas de un centro británico que le han marcado el tratamiento y las pautas a seguir para la técnica de reforzamiento abdominal que ya ha comenzando a realizar esta semana, según apunta el diario Marca.

En concreto, la clínica situada en Birmingham lleva a cabo una terapia "centrada en fortalecer los grupos musculares de la pared abdominal alrededor de la ingle", lo que en ocasiones puede conllevar inyecciones locales de analgesia y antiinflamatorios. Siguiendo la hoja de ruta marcada desde el Athletic, además, los galenos ingleses solo contemplan la posibilidad de pasar por el quirófano para este tipo de lesiones "después de haber agotado todos los tratamientos no quirúrgicos y cuando los síntomas no dejen de persistir".

El mismo viaje que Lamine Yamal, pero a otro especialista

De este modo, Nico Williams sigue los pasos de Lamine Yamal, su amigo y compañero en la selección española. El crack del Barça también ha venido sufriendo una pubalgia que por ejemplo le hizo ser desconvocado por De la Fuente en las dos últimas listas de España. En su caso, el azulgrana visitó también en Inglaterra al doctor belga Ernest Schilders, si bien El Correo asegura que este no es el especialista al que ha recurrido el futbolista rojiblanco. Ambos, en cualquier caso, han optado por buscar soluciones en el extranjero.