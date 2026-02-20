Locura en la afición del Athletic con la Copa del Rey: confianza en la remontada ante la Real Sociedad

Pese a caer 0-1 en la ida de las semifinales disputada en San Mamés, el club rojiblanco ha visto cómo más de 13.000 socios han solicitado una de las 640 entradas enviadas por la entidad donostiarra para la vuelta del próximo miércoles

El Athletic ha tomado aire en LaLiga gracias a sus dos victorias consecutivas ante los dos últimos clasificados: Levante (4-2) y Oviedo (1-2). Gracias a ello, los de Valverde se han alejado del pozo (el descenso queda ahora a siete puntos) y vuelven a ilusionarse con Europa, pues se encuentra igualados a puntos con la Real Sociedad y la sexta plaza en poder del Espanyol está a solo cuatro de distancia. Pero, sin duda, en una temporada tan irregular y con decepciones como la prematura eliminación de la Champions, la gran ilusión de la afición rojiblanca está una vez más en la Copa del Rey.

El 0-1 sufrido en la ida de las semifinales en San Mamés ante la Real Sociedad obliga al conjunto bilbaíno a reaccionar ante un rival casi inexpugnable desde la plegada de Pellegrino Matarazzo a su banquillo. Pero la hinchada del Athletic confía en remontar la eliminatoria el próximo miércoles en Anoeta, a partir de las 21:00 horas, y sacar billete para la final de La Cartuja, que ya tiene fecha y hora.

El sorteo realizado por el Athletic

Así lo demuestra el hecho de que hasta 13.366 socios rojiblancos hayan solicitado una entrada para acompañar a su equipo en el feudo txuri urdin. Un número ampliamente superior a las 640 entradas cedidas por la entidad donostiarra y que da buena muestra de las ganas que hay en Bilbao de vivir el partido más importante hasta la fecha de la presente temporada.

Como no puede ser de otro modo, el Athletic ha realizado un sorteo para repartir 558 pases, pues los 82 restantes, como es habitual en estos casos, los han reservado en Ibaigane para sus compromisos, como los 32 que se repartirán entre el Club Athletic. Así, finalmente el número agraciado ha sido el 3.359. Es decir, que tendrán un sitio garantizado en Anoeta desde dicho número hasta el 3.916, siempre que formalicen la compra de las entradas al precio de 30 euros.

Malestar en la afición txuri urdin por el número de entradas cedidas

Previamente a esa avalancha de peticiones rojiblancas, además, la polémica saltó en San Sebastián al comprobar cómo la Real Sociedad ha enviado a su rival más localidades que las que cedió el Athletic para la ida en la 'Catedral'. En concreto, 65 más, pues los aficionados realistas dispusieron de 575 billetes para apoyar a los de Matarazzo en la capital vizcaína.

El sector visitante de Anoeta y otros 'infiltrados' roijiblancos

Esto no ha gustado nada en un amplio sector de la hinchada txuri urdin, pues además el coliseo rojiblanco cuenta con más de 23.000 asientos más y porcentualmente la diferencia de entradas cedidas al rival resulta notable. Pero lo cierto es que es la propia organización del estadio de Anoeta la que obliga a enviar este número de entradas, pues es la capacidad que tiene el sector para la afición visitante, que cuenta con accesos, baños o barras propias. Por ejemplo, fue la misma cantidad que recibió Osasuna en los octavos de final.

Con todo, se da por hecho que habrá más de 640 seguidores del Athletic este próximo miércoles en el recinto donostiarra, pues en los derbis vascos es habitual ver a aficionados rivales en otras zonas del estadio. Sin ir más lejos, en la ida también se vieron camisetas de la Real Sociedad en la tribuna principal, alrededor de un centenar.