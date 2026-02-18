La final de la Copa del Rey en La Cartuja ya tiene oficialmente día y hora

La RFEF ha confirmado la fecha del encuentro que se disputará en Sevilla, siendo finalmente el sábado 18 de abril a las 21:00 horas, donde Athletic Club, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Sociedad esperan estar presentes en una de las grandes citas de cada temporada

La Cartuja ya espera a Athletic Club, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Sociedad para la gran final de la Copa del Rey. El próximo tres y cuatro de marzo se conocerán los dos equipos que lleguen a la cita, tras la disputa de los partidos de vuelta en el Spotify Camp Nou y Anoeta. No obstante, los cuatro conjuntos ya conocen ya fecha del esperado choque, que tendrá lugar el próximo sábado 18 de abril a las 21:00 horas. Por ello, ya solo falta por conocer los protagonistas, donde parten con ventaja los de Pellegrino Matarazzo y los de Simeone tras el encuentro de ida de semifinales.

La RFEF confirma la fecha final de la Copa del Rey

La Cartuja volverá a coger un año más en la final de Copa del Rey. La ciudad de Sevilla será sede nuevamente de una de las grandes citas de la temporada 2025/2026. En este sentido, Athletic Club, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Sociedad esperan llegar al encuentro, por lo que se decidirá finalmente con la vuelta de las semifinales, que se disputarán el tres de marzo, entre los de Hansi Flick y los de Simeone, y por otro lado, el cuatro del mismo mes entre los de Pellegrino Matarazzo y Ernesto Valverde. De esta manera, la Real Federación Española de Fútbol ha confirmado el día y hora en sus perfiles oficiales: "A falta de dilucidar durante las próximas semanas qué dos equipos obtendrán su billete para poder disputarla, la gran fiesta del fútbol español dispone ya de fecha oficial para su celebración: sábado 18 de abril a partir de las 21:00, hora peninsular".

En este sentido, la RFEF explica, tras confirmar la fecha de la final de la Copa del Rey, que "la disputa en fin de semana del encuentro facilitará el desplazamiento de los aficionados, garantizando el apoyo a los equipos finalistas y el colorido en las gradas característico de un gran espectáculo como el que se vivirá en la capital hispalense". Por ello, en menos de un mes se conocerán los equipos que estarán presentes en La Cartuja, que acogerá hasta entonces tres partidos del Betis en LaLiga EA Sports, frente al Rayo Vallecano, Sevilla y Celta de Vigo, manteniendo libre el día y hora de la disputa de la cita mencionada.

La situación de Athletic Club, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Sociedad

Por un lado, la Real Sociedad parte con ventaja en la eliminatoria contra el Athletic Club. Un solitatrio gol de Turrientes en el encuentro disputado en San Mamés dejó a los de Pellegrino Matarazzo con más opciones de clasificarse a la final de Copa del Rey. Sin embargo, Anoeta dictará sentencia el próximo cuatro de marzo, donde los de Ernesto Valverde intentarán darle la vuelta al resultado y llegar a la cita de La Cartuja.

Por otro lado, en un escenario muy diferente se encuentra el Barcelona - Atlético de Madrid del próximo tres de marzo. Los de Simeone golearon en el Metropolitano a los de Hansi Flick en una primera parte donde firmaron cuatro tantos, con protagonismo de Eric García, en propia puerta, Griezmann, Lookman y Julián Álvarez. Además, el central catalán vio tarjeta roja por una entrada sobre Álex Baena, por lo que tendrán más complicado lograr la heroica en el segundo encuentro del Spotify Camp Nou.