Oyarzabal rebaja los ánimos: "El suflé está alto y se ha descorchado la botella de champán, pero dentro estamos tranquilos"

El capitán de la Real Sociedad entiende que la afición esté ilusionada pero de puertas hacia adentro no se duermen en los laureles: "El partido del Bernabéu ni quita ni empaña todo el buen trabajo que venimos haciendo"

Mikel Oyarzabal ha subido un escalón en su rendimiento goleador con la llegada de Pellegrino Matarazzo al banquillo txuri urdin. El capitán de la Real Sociedad ha repasado el momento actual del equipo justo después de la primera derrota con el técnico estadounidense en el banquillo, reconociendo que no hicieron su mejor partido. "Tuvimos malas sensaciones en el Bernabéu. No fue nuestro día ni tuvimos buenas sensaciones durante el encuentro. No nos salieron las cosas como queríamos. Veníamos de una racha muy buena y la derrota no empaña todo lo que venimos haciendo", ha recordado en una entrevista a El Diario Vasco.

Además de analizar el choque en el Santiago Bernabéu, Oyarzabal también habló de los dos polémicos penaltis señalados a Vinicius. "Son dos penaltis que el árbitro ha visto, que el VAR ha ratificado y poco más. El primero no lo veo porque estoy muy lejos y el segundo desde donde me pilla veo que toca el balón pero no sé si toca algo al rival. Para mí el segundo quizás se podía dar de otra forma, pero ya no vale de nada", ha reconocido.

Lo que sí ha dejado claro el capitán txuri urdin es que esta primera derrota no cambia en nada el ánimo del vestuario. "Que va, para nada. Está claro que no queríamos perder, pero el partido del Bernabéu ni quita ni empaña todo el buen trabajo que venimos haciendo estas últimas semanas. Nos lo tomamos de forma positiva para seguir mirando hacia delante", ha admitido.

El '10' donostiarra ha hablado del estado de ilusión que vive ahora mismo la afición, con el equipo de nuevo en disposición de luchar por los puestos europeos en LaLiga y teniendo la final de la Copa del Rey muy cerca tras ganar la ida de las semifinales 0-1 al Athletic."Los que llevamos mucho tiempo aquí sabemos cómo funciona esto y está claro que el suflé está alto y se ha descorchado la botella de champán, pero dentro estamos tranquilos y con ganas. Todos tenemos esa ilusión con ese partido de vuelta de Copa para volver a estar en una final con gente, para disfrutarlo con los aficionados, pero en Liga a pesar de caer en el Bernabéu nos quedamos con las cosas buenas porque también es un bonito reto el seguir ahí peleando", ha advertido.

Por último, Oyarzabal ha asegurado que se encuentra en perfecto estado después de acumular muchos minutos en este inicio de año y tras jugar solo una hora en el Santiago Bernábeu: "Estoy disponible y con ganas de jugar siempre, luego es el entrenador el que decide. Está claro que son muchos partidos y muchos minutos, mucha tensión. Pero viene una semana larga ahora para coger algo de aire y seguir apretando el acelerador que es lo que queremos todos para que las buenas sensaciones sigan ahí".