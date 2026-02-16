Borja Iglesias y Oyarzabal meten presión a Ferran Torres... y a Luis de la Fuente

Tanto el 'Panda' como el capitán de la Real Sociedad volvieron a marcar una jornada más, colocándose a dos goles del líder del Trofeo Zarra, que este año tiene más importancia con el Mundial a la vuelta de la esquina y con la delantera de España más abierta que nunca

La carrera por el Trofeo Zarra esta temporada está más abierto que nunca. En estos momentos el máximo goleador nacional de LaLiga es el azulgrana Ferran Torres con un total de 12 goles, aunque ha visto como en las últimas semanas su puesto de privilegio ha empezado a estar amenazado por otros goleadores Lamine Yamal, Borja Iglesias o Mikel Oyarzabal.

El catalán tan sólo ha marcado un gol en este 2026 mientras que su compañero de equipo ya ha hecho tres y suma diez dianas, las misma que el delantero del Celta y la Real Sociedad. El 'Panda' comenzó la temporada en plena racha goleadora y antes de Navidades sufrió un parón pero ha comenzado el 2026 en plena forma habiendo firmado hasta la fecha cinco goles, dos de ellos en las dos últimas jornadas.

También se ha situado a dos goles de Ferran Torres el capitán txuri urdin Mikel Oyarzabal. El delantero de Éibar, como Borja Iglesias, ha hecho ya cinco goles en este comienzo de año y se apunta a la lucha por el 'Zarra' pues con la llegada de Pellegrino Matarazzo ha experimentado una subida de nivel más que evidente.

El 'Zarra', trampolín para el Mundial

Esta lucha por el Trofeo Zarra adquiere todavía más importancia teniendo en cuenta que el Mundial está a la vuelta de la esquina y la posición de delantero centro es una de la que está más abierta en la lista de Luis de la Fuente, y ahora además con la lesión de gravedad de Samu, que se perderá lo que resta de temporada y el Mundial, mucho más.

Para el seleccionador hay un delantero fijo y ese es Mikel Oyarzabal, hay otras dos posiciones que pueden sufrir cambios o incluso tres, si contamos con Ferran Torres que es un multiusos del seleccionador, pudiendo jugar como delantero o bien como extremo, lo que le otorga muchas papeletas para estar en el Mundial del próximo verano.

Si quedaran dos vacantes libres en la delantera, está claro que por merecimiento una podría ser para Borja Iglesias. El seleccionador volvió a llamarlo en octubre y repitió convocatoria en noviembre. Antes del Mundial queda la lista de marzo para la Finalissima contra Argentina y un amistoso contra Egipto.

Moleiro, alternativa en la sombra

Es obvio que Lamine Yamal tiene su sitio en la 'Roja' aunque no sea considerado un delantero centro y Luis de la Fuente es un seleccionador que acostumbra a sorprender con alguna novedad en cada citación, de ahí que muchos ojos se hayan posado también en Alberto Moleiro, que tan sólo está un gol por detrás de Yamal, Iglesias y Oyarzabal en la carrera por el 'Zarra' con nueve goles en el Villarreal.

El canario no es delantero pero esta temporada se ha destapado como goleador partiendo desde la banda izquierda o por dentro y ya sabemos que Luis de la Fuente es muy de aprovechar los momentos de buen rendimiento de los futbolistas españoles, y sin duda, el canario está en su mejor estado de forma y podría llegar al Mundial siendo una de las grandes sorpresas de la lista.