Borja Iglesias, en su mejor momento personal y profesional: "Esa emoción no ha sido nada comparado con lo que he vivido luego"

El delantero del Celta reconoce que la llamada de Claudio Giráldez le cambió la vida aunque todo lo que ha experimentado después ha sido incluso mejor; en Vigo vive "el mmoento más bonito" de su carrera y ahora sueña con el Mundial: "Es algo que está ahí"

A sus 33 años, Borja Iglesias vive posiblemente su mejor momento deportivo y personal. Desde su regreso a casa, hace dos veranos en forma de cesión, el delantero de Santiago de Compostela supo que tenía que echar raíces de nuevo en el lugar de sus orígenes tras pasar por Valencia, Zaragoza, Espanyol, Betis y Bayer Leverkusen. Con su vuelta a Vigo ha conseguido entrar de nuevo en los planes de la selección española, siendo uno de los candidatos a estar en el próximo Mundial.

"Para mí ha sido como un soplo de aire fresco, un punto de inflexión en un momento complicado para mí", ha reconocido el 'Panda' en una entrevista a Marca sobre cómo ha evolucionado en su juego junto a Claudio Giráldez.

"Esto creo que no lo he contado nunca, la primera vez que hablé con él yo estaba en Japón de vacaciones y recibí una llamada de él. Hablamos 10 o 15 minutos y fue colgar y prácticamente llorando le dije a María (la pareja de Borja): "Tengo que ir ahí". Desde el primer momento me ilusionó poder estar en el equipo que él dirigía. Esa emoción no ha sido nada comparado con lo que he vivido luego. Me siento muy agradecido por lo futbolístico y personal. Conecté con el entrenador que me permite ser como soy dentro y fuera".

Salió del Celta siendo muy joven y regresó ocho años más tarde con mucha más experiencia. "Siento que volví en mi estado de madurez más alto, después de pasar unas temporadas fuera en las que aprendí mucho y también sufrí en algún momento. Llegué en un momento físico muy bueno y en un contexto ideal para mí, por la plantilla que tenemos y, sobre todo, por el cuerpo técnico y por Claudio, que me encuentra un espacio de protagonismo, aunque en este equipo cualquiera es protagonista, entendiendo mi rol dentro y fuera del campo, siendo titular y suplente. Lo estoy disfrutando muchísimo, aprendiendo un montón y me siento muy afortunado de vivir esta etapa que, por momentos, pensé que no la iba a poder vivir. Es lo más especial que he vivido como futbolista", ha admitido sin tapujos.

Los seis meses en Alemania marcaron un punto de inflexión

"Desencantado, es cierto que, a veces, la ilusión deportiva marca mucho. Llevaba un tiempo con unas sensaciones un poco raras y mi etapa en Alemania me ayudó mucho a reconectar conmigo mismo y con el fútbol. La vuelta aquí fue fantástica y desde el primer día estoy encantadísimo. Vivo un momento muy bonito, incluso antes de mi vuelta en lo personal era un momento fantástico. Luego, desde que estoy aquí a nivel profesional posiblemente esté en el momento más bonito de mi carrera. Lo estoy disfrutando a tope, aprendiendo mucho e intentando ayudar".

El Mundial se acerca...

"Si te digo la verdad, hace unos meses ni siquiera lo pensaba pero a día de hoy es algo que está ahí. Esto se puede basar en que siga participando, ayudando a mi equipo y que siga estando bien porque centrarme en lo que pueda pasar dentro de unos meses no sé si sería lo que mejor me vendría".