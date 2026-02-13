Claudio Giráldez sigue descartando jugadores y apuesta por la vuelta de Hugo Sotelo y Aidoo

El entrenador del Celta de Vigo apuesta por la vuelta de Hugo Sotelo y la continuidad de Aidoo en la convocatoria, mientras que descarta a Carlos Domínguez, Yoel Lago y Cervi

El Celta de Vigo, tras tres tropiezos consecutivos en LaLiga, se mantiene en la lucha por Europa, teniendo la oportunidad en este fin de semana de asestar un gran golpe a la tabla clasificatoria si vence al Espanyol, con la ocasión de meterse de nuevo en Europa. Para el partido, que será clave, Giráldez sigue haciendo descartes en la convocatoria y apuesta por Hugo Sotelo y Aidoo.

La convocatoria de Giráldez para medirse al Espanyol

Los defensas Carlos Domínguez y Yoel Lago son junto al argentino Franco Cervi los descartes técnicos de Claudio Giráldez para el partido del sábado contra el Espanyol. Además, el entrenador del Celta aún no puede contar con el extremo Álvaro Núñez, que sigue sin superar la pubalgia que ya le había impedido disputar los últimos partidos de Liga con el Elche. El regreso del centrocampista Hugo Sotelo, que no había entrado en la lista de Giráldez para el duelo contra Osasuna, y la continuidad del central Joseph Aidoo, declarado transferible por la dirección deportiva, son las otras grandes novedades de la convocatoria.

Claudio Giráldez explica su decisión

Sobre la convocatoria, Giráldez ha confirmado que el único jugador que no está disponible por lesión es Álvaro Núñez. "El único que no está disponible es Álvaro Núñez y tenemos que dejar a otros jugadores por decisión técnica afuera y tomaremos la decisión ahora al acabar la rueda de prensa, que viajamos ahora por la tarde", destacaba el entrenador del Celta que no ve más allá del duelo ante el Espanyol. "Y con respecto al partido del jueves, nos queda muy lejos y lo importante es el de Espanyol, hemos tenido una semana larga que se agradece, que hacía muchísimo tiempo que no la teníamos y tenemos que centrarnos en este partido y tenemos tiempo de sobra luego para recuperar para el siguiente", subrayaba Claudio Giráldez antes de entrar a debatir los descartes que ha llevado a cabo en la convocatoria. "Un toque de atención con respecto a instruir a alguien o decirle lo que tiene que hacer o no, no lo veo así. Veo que somos muchos en la convocatoria y la propia competitividad del equipo y el tipo de partidos hace que tengas que seleccionar cada partido, es algo que creo que a pocos entrenadores le pasa en Primera División, a mí me pasa, tengo que dejar esta semana cuatro jugadores del primer equipo fuera", resaltaba.