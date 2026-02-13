Iago Aspas deja en vilo al Celta de Vigo: "No sé si voy a colgar las botas este año"

El de Moaña no se marca una fecha concreta para tomar una decisión que mantiene expectante a toda la afición celeste, asegurando que "todo dependerá" de cómo se vaya sintiendo en este tramo final de la temporada

Tras los movimientos del reciente mercado de enero, la dirección deportiva del Celta de Vigo ya trabaja en la renovación de varios de sus futbolistas. Entre ellos, Iago Aspas, que a sus 38 años deberá decidir si sigue un año más en la disciplina celeste u opta por retirarse, algo que a priori no se resolverá hasta última hora. Ya la pasada campaña se mantuvo la incertidumbre al respecto, pero el de Moaña decidió continuar y ha demostrado seguir siendo una pieza importante para Claudio Giráldez, sin poner el más mínimo problema si es un papel secundario el que le toca desempeñar, como está sucediendo desde el regreso de Fer López.

El optimismo de Marco Garcés

Así, el actual rol del capitán celeste, que solo suma dos partidos menos que la campaña pasada a estas alturas (29), no preocupa en exceso en A Sede de cara a su renovación. Días atrás, de hecho, el director deportivo, Marco Garcés, insistió en su optimismo al respecto. "Yo creo que se queda, que va a firmar otro año. Tengo mucha esperanza. Siento una gran afinidad por él y pienso que en el campo sigue siendo muy relevante. Me encantaría contar con él otro año", señaló, advirtiendo al mismo tiempo que no hay una fecha marcada al respecto: "Iago tiene una oferta abierta y está valorando sus deseos de continuidad realmente. No le voy a dar plazo, es cuando él quiera".

Iago Aspas solo piensa en "disfrutar" del presente

Pero el protagonista se muestra prudente al respecto y no descarta ninguna posibilidad a día de hoy, hablando con total naturalidad de la posibilidad de una retirada. "No sé si voy a colgar las botas. Como bien sabéis, no me he puesto ninguna fecha. No tengo prisa. Dependerá de cómo me vaya sintiendo. Tengo muy buena relación con Marco (Garcés). Cuando tome una decisión lo hablaré con él o tomaremos un café y lo cerraremos en cinco minutos. Ya sea para un lado o para el otro, estaré eternamente agradecido", aseguró en declaraciones al diario As.

"No tomé ninguna decisión porque no estoy pensando en el futuro. Estoy disfrutando del presente. Estamos en dieciseisavos en competición europea y séptimos en LaLiga. Creo que no se puede pedir mucho más. Igual para la semana se me enciende la bombilla y le digo que sí o igual dentro de un mes le digo que no", añadió en El Faro de Vigo, con motivo de un encuentro con aficionados en la tienda Futbol Emotion, en el Centro Comercial Gran Vía.

Su estado físico y las suplencias

Lo que sí tiene claro el de Moaña es que se sigue sintiendo un futbolista importante para Claudio Giráldez, con quien dialoga continuamente, asumiendo que en ocasiones tenga que actuar como revulsivo, aunque se ve físicamente con cuerda suficiente. "Lo llevo bastante bien. Es cierto que ahora el fútbol es más físico que hace 8, 10 o 15 años. Me estoy encontrando bien y participando en casi todos los partidos, ya sea en muchos de titular y en otros un poco menos desde el banquillo. Estoy muy contento. Con el paso del tiempo uno ya lo va asimilando, pero por supuesto a todo futbolista le gusta jugar y sentirse partícipe. Yo sé desde donde puedo ayudar. El míster cada cierto tiempo habla conmigo y me explica cuánto voy a jugar, por qué cree que en este partido es mejor que empiece desde el banquillo… Por ejemplo, el día del Lille expulsaron a Hugo Sotelo y en la primera pausa ya me dijo que cuando tocara iba a tener que salir del terreno de juego porque había que defender más en bloque bajo. Cada partido es un mundo y a Claudio le gusta mucho la táctica. Les da muchas vueltas a los planes de partido", explicó.

Desea la continuidad de Fer López

Quien ahora le cierra las puertas del once es Fer López. Pero como todos en Vigo, a Iago Aspas le encantaría que el internacional sub 21 pudiese quedarse en el conjunto gallego más allá del 30 de junio, cuando finaliza su cesión, algo en lo que trabaja ya Marco Garcés. "Claro que me gustaría como celtista. Sabemos que los Wolves pagaron un dinero el pasado verano y no va a ser una cosa de un día como dijo Marco", afirmó al respecto.

Con la cabeza en LaLiga... y en Europa

Centrado, por tanto, en el día a día, el 'Príncipe de las bateas' solo piensa en el decisivo duelo de esta jornada ante el Espanyol, que les tiene tomada la medida con Manolo González al frente. "Desde que llegó Claudio, tres partidos y tres derrotas. Llevamos toda la semana tratando de trabajar para mejorar cosas que no hemos hecho bien en los enfrentamientos contra ellos. El ánimo de la plantilla está muy alto y trabajamos para intentar volver a la senda victoria", aseguró, mirando también de reojo a la eliminatoria contra el PAOK de Salónica en una Europa League que le ilusiona especialmente.

"Ya sabemos que en Europa no hay partido fácil, ya sea fuera o en casa. Tenemos un enfrentamiento ante un rival con el que ya nos medimos en Balaídos y allí en su campo va a vender cara la derrota. Es un escenario difícil, pero trataremos de traer un resultado favorable para confirmarlo aquí en Vigo con una victoria", sentenció.