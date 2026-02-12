Avala el fichaje de Álvaro Núñez por el Celta de Vigo: "Es muy parecido a Mingueza"

Patxi Salinas, ex jugador celeste, entrenó durante tres años en la cantera del Athletic al nuevo pupilo de Claudio Giráldez. Asegura que "encaja genial" en el sistema del técnico pontevedrés y cree que puede ser el relevo ideal para el catalán

El Celta de Vigo se lanzó en las últimas horas del mercado a por el fichaje de Álvaro Núñez, al que llevaba meses siguiendo. El Elche era reticente a su salida y todo apuntaba a que su llegada se pospondría el próximo verano. Pero al final desde Balaídos realizaron un esfuerzo al abonar un millón de euros más algunas cantidades variables, conservando el club franjiverde el 10% del pase del lateral diestro, criticado desde el Martínez Valero por su deseo de marcharse.

Prudentes con su pubalgia

Ahora, Claudio Giráldez aguarda sin "prisa" para tenerlo a sus órdenes, pues arrastra una pubalgia que le mantiene de baja desde hace varias semanas. Pero en Vigo no tienen duda de lo mucho que puede aportar un futbolista que podría ser el reemplazo de Mingueza si el catalán decide hacer las maletas en verano, como parece, aunque el técnico celeste ya indicó que "es un jugador difícil de encontrar, que te juega también por la izquierda o más por dentro".

El de Porriño desveló además que lo conoce "desde que estaba en la cantera de Barça y Athletic". Y en esta última tuvo precisamente como entrenador a un histórico del Celta como Patxi Salinas, que no solo avala su fichaje, sino que le augura un gran porvenir en el conjunto gallego.

La felicitación de Patxi Salinas

“Lo tuve casi tres años. Me resultó sorprendente el fichaje por el Celta porque no sabía que iban a fichar a un jugador y menos a Álvaro. Estaba en el Elche y pensé que iba a seguir allí. Por el nivel futbolístico, no me sorprendió. En cuanto fichó le envié un mensaje y le dije que iba a una ciudad genial. A mí que venga gente del Athletic, a mi casa, a mi tierra, a mi club, como es el Celta, me hace muchísima ilusión. Ojalá pueda triunfar”, aseguró el actual seleccionador y vicepresidente de Leyendas de España en unas declaraciones recogidas por el diario Marca.

“Es un jugador con unas características, que por el sistema de Claudio, le encaja genial. Es un chico muy parecido a Mingueza, ofensivamente va muy bien y en una defensa de tres va perfecto”, añadió el ex defensor celeste, que también resaltó la polivalencia del último fichaje de la entidad viguesa, con la que ha firmado hasta 2030.

La polivalencia de Álvaro Núñez

"Es un futbolista con muchísimo recorrido, la defensa de cuatro creo que le va peor porque ofensivamente va mucho y cuando lo haces descuidas un tanto el aspecto defensivo. En una defensa de tres puede jugar de central derecho o izquierdo, tanto da, o en cualquiera de las dos bandas, como Carreira o Mingueza. Le da igual conducir por un lado o por otro porque de hacerlo por la izquierda tiene un buen recorte hacia dentro. Es un futbolista muy completo y muy joven y además es un chaval excepcional. Le va a dar muchas alternativas, muy buenas a Claudio, en cualquier puesto en el que tenga carencias. Ojalá tenga suerte y triunfe, porque es un chaval que se lo merece”, sentenció.