Álvaro Núñez, sobre su fichaje por el Celta: "Lo pasé bastante mal, cuando se hizo oficial se me bajó todo y me puse malo"

El nuevo defensa del Celta de Vigo reconoce que pensaba que su operación no iba a salir adelante una hora antes del cierre del mercado, aunque se pudo reconducir; sobre su pubalgia desvela que lleva años con ella y que le "ha llegado a limitar, pero no a parar"

Álvaro Núñez ha sido presentado esta tarde como nuevo jugador del Celta de Vigo. El lateral derecho de Bilbao llegó a Vigo en el último día de mercado procedente del Elche, aunque como él mismo ha reconocido, lo pasó mal porque pensaba que no daría tiempo a cerrarse a tiempo.

"El mes de enero fue un poco loco, era también mi primera experiencia de salir en invierno de mi club. La verdad es que lo pasé bastante mal, fue un poco agobio y se cerró todo a falta de diez minutos para el final del plazo. Tuve tanta tensión que cuando se hizo oficial, se me bajó todo y me puse malo", ha reconocido el nuevo defensa celeste.

Cuando se entera de la posibilidad de fichar por el Celta

"A mí me llega que cabe la posibilidad de salir en enero, no sé exactamente que día, lo valoro y pienso que es lo mejor para mí y para mi futuro. Así lo transmito yo también en el club de antes y pongo todo lo que está en mi mano para poder estar aquí. Por suerte, se dio".

Ha renunciado a dinero para venir

"Son esfuerzos que los considero privados. El club sabe el dinero que tuve que renunciar y el club del que vengo, también. Tampoco quiero entrar en muchos detalles".

Firma hasta 2030

"Es una de las cosas por las que también me decido a venir aquí, además del sistema de juego, que me viene bien. En lo deportivo el club apostó por mí y es una de las cosas por las que tardé poco en decidirme".

En qué posición prefiere jugar

"Si me llegas a hacer esta pregunta hace un tiempo, te diría que soy lateral derecho pero vengo de una situación en la que he jugado, he disfrutado y he sumado en varias posiciones. El estilo se asemeja bastante a lo que vengo haciendo, puedo aportar por los dos carriles, de tercer central, incluso he jugado de medio. Dependerá un poco de lo que busque el míster y en función del rival".

Qué le ha dicho Giráldez

"Como vengo de una situación un poco especial, que he tenido que estar tres semanas parado por el dolor que tengo, estoy introduciéndome poco a poco en el grupo y esta siendo una adaptación bastante acorde con las tres semanas que llevo parado. Sí que he hablado con el míster, pero me están introduciendo todo paso a paso. Me he encontrado un grupo fantástico, hay una relación muy cercana entre todos y la adaptación me la están haciendo muy agradable".

Cómo está de su pubalgia

"Como le pasa a Lamine Yamal, a Nico Williams y a estos, está muy de moda hablar ahora del pubis. Yo es una lesión que llevo arrastrando bastante tiempo, te diría años y sí que es verdad que me ha llegado a limitar, pero no a parar. He parado en enero porque justo me coincidió que tuve un esguince de tobillo y eso me agravó más la lesión, por eso tuve que parar. Ahora ya no tengo el esguince, la adaptación está siendo progresiva, el club me ha mirado, me ha valorado y ya tienen claro el trabajo que hay que hacer para intentar limpiarlo por completo y que la adaptación sea buena".