Álvaro Núñez, Vecino y un tercer e inesperado 'fichaje' en la lista del Celta de Vigo para la Europa League

La UEFA permite tres cambios en la lista A de cara a las eliminatorias y el club gallego ha aprovechado el 'truco' con Fer López para rescatar a Joseph Aidoo, descartado el pasado verano

El Celta de Vigo cerró el mercado de enero con varios movimientos, tanto de entradas como de salidas, que han provocado a su vez novedades en la lista A entregada a la UEFA para la disputada de la Europa League. La misma podía ser modificada una vez finalizada la Fase Liga para introducir un máximo de tres caras nuevas, algo que ha sido aprovechado por el conjunto celeste con un 'truco', pues en total son cuatro los refuerzos con los que Claudio Giráldez podrá contar para la disputa de las eliminatorias.

Las tres bajas en la lista UEFA

Así, las bajas con respecto a la nómina presentada en verano son las consabidas de Bryan Zaragoza, que rompió su cesión para marcharse a la Roma, también a préstamo por el Bayern Múnich; Fran Beltrán, traspasado al Girona pocos meses antes de que cumpliese su contrato; y Damián Rodríguez, cedido al Racing de Santander ante la falta de oportunidades en la plantilla viguesa.

Fer López, en la lista B

En su lugar, han podido ser inscritos tanto Matías Vecino, fichaje para la medular que ha aterrizado tras desvincularse de la Lazio; como Álvaro Núñez, por cuya contratación se ha abonado en torno a un millón de euros al Elche, desde donde le han criticado por su forma de proceder. Junto a ellos, la tercera cara nueva de la ventana invernal ha sido la de Fer López, si bien el internacional sub 21, de vuelta del Wolverhampton hasta el próximo mes de junio, ya pudio estrenarse con gol incluido en el último encuentro de la anterior ronda ante el Estrella Roja de Belgrado.

Yoel Lago y Williot Swedberg no se mueve

A sus 21 años, el ex canterano celeste cumple con los requisitos exigidos para figurar en la lista B, que puede ser modificada hasta 24 horas antes de cada partido, pues en la misma pueden figurar jugadores sub 21 nacidos entre el 1 de enero de 2004 o después (él lo hizo en mayo de ese año), siendo el segundo requisito que hayan estado en el club al menos dos años ininterrumpidos desde los 15 años, algo que también se cumple el madrileño. Pese a ello, hubo dudas por su periodo en el Gran Peña y se elevó al respecto una consulta a la UEFA, que acabó dando su visto bueno para que Fer López forme parte de una lista B en la que también continúan Yoel Lago y Williot Swedberg.

Los números de Aidoo

De este modo, la tercera alta en la lista europea del Celta de Vigo tiene como protagonista a Joseph Aidoo, que en verano se quedó fuera de la misma al no haber sitio disponible y no entrar en los planes de Giráldez, que sí optó por inscribir a Franco Cervi, en idéntica situación. Luego, con el paso del los meses, el central ghanés ha logrado volver a tener minutos en el conjunto celeste. En concreto ha participado en tres partidos en LaLiga, dos de ellos como titular, y otros dos en la Copa del Rey, para un total de 298 minutos hasta la fecha.

Aidoo, pendiente de los mercados abiertos

Pero, a pesar de aparecer en la relación de jugadores disponibles para la eliminatoria previa a los octavos de final ante el PAOK Salónica (el 19 de febrero en el Toumba Stadium y el día 26 en Balaídos), Aidoo aún podría hacer las maletas a algún mercado abierto. "Sé que hay interés de otros países con ventanas abiertas. Tuvo opciones antes que no quiso tomar, no sé qué hará ahora. No me atrevería a predecir lo que va a suceder”, explicó al respecto el director deportivo, Marco Garcés, que negó que hubiese recibido una propuesta del Valencia por el central, sin desvelar, como sí hizo en verano, si esa vía abierta se encuentra en México.