El Celta de Vigo aclara el estado de la renovación de Claudio Giráldez

Aunque aún no se han producido negociaciones formales para ampliar el contrato del técnico, que finaliza en 2027, desde Balaídos sí le han transmitido ya sus intención al respecto y la idea es tener una conversación en breve

El Celta de Vigo cerró un mercado de enero más movido de lo inicialmente previsto con un balance satisfactorio a tener del análisis realizado sobre el mismo por su director deportivo, Marco Garcés. Pero el trabajo no se detiene y son varios los frentes abiertos para lograr la renovación de aquellos jugadores que acaban contrato a final de temporada. Como apuntó el mexicano, Marcos Alonso, Iago Aspas y Mingueza "tienen ofertas en su escritorio que estarán considerando", aunque obviamente cada caso es diferente. Con el de Moaña, que medita su retirada, las sensaciones son positivas, mientras que en el caso del defensor catalán se da por hecho que hará las maletas como agente libre, después de haber sido tentado en enero por la Juventus.

Otros frentes abiertos en el Celta de Vigo

También acaban su vinculación el 30 de junio Franco Cervi, Joseph Aidoo, que aún podría salir a algún mercado abierto, y Mihailo Ristic, pero con ellos no se hará ningún intento por retenerlos. Sí se trabaja, en cambio, en la ampliación de otros que acaban en 2027, como Pablo Durán o Carl Starfelt, que el pasado verano fue pretendido por el Como y podría volver a salir el mercado en verano.

También le queda otra campaña de contrato por delante a Claudio Giráldez, el gran artífice de este 'Euro Celta' con sello canterano en el que cumple su tercera campaña tras salvarlo del descenso en los últimos partidos de la 23/24, tras la destitución de Rafa Benítez. Al respecto, Garcés aclaró que aún no se han sentado a negociar formalmente una renovación que todos esperan en Vigo, aunque el técnico de Porriño sí conoce que la intención del club es la de ampliar dicho vínculo y existen buenas sensaciones al respecto.

El optimismo de Marco Garcés

"Le queda año y medio de contrato. He comentado solamente por encima con él, él se siente muy cómodo aquí en el Celta de Vigo y nosotros estamos muy cómodos con él. Es una conversación que hay que empezar a tener. Él ya sabe de nuestra intención de prolongarlo y yo soy optimista con estas cosas. Esperemos que todo salga bien", señaló el responsable de la planificación celeste en los micrófonos de DAZN antes del choque frente a Osasuna.

Dicho encuentro, a la postre, significó una nueva derrota y ya van dos en las tres últimas jornadas, en las que el conjunto celeste ha visto frenada de golpe su gran racha con un punto de nuevo posibles. Esto le ha impedido asaltar la quinta plaza en poder del Real Betis, pero le mantiene séptimo en la tabla, metido de lleno en la pelea por volver a Europa.

Los detalles del actual contrato de Claudio Giráldez

Pese a este bache, la confianza en Giráldez se mantiene intacta. Cabe recordar que ya el pasado mes de octubre se revisó por tercera vez su contrato desde que dio el salto al primer equipo. Pero en dicho movimiento no se tocó la duración del mismo. En su lugar, lo que se hizo fue endurecer las cantidades de penalización en caso de que alguna de las dos partes quiera separar sus caminos en el verano de 2026, pues existe una cláusula de rescisión unilateral a la que puedan acogerse tanto el Celta de Vigo como el propio Giráldez, que ya estuvo en la órbita del Bayer Leverkusen.