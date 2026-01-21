Mingueza se queda: el Celta no cede a la presión de la Juventus... que lo espera en verano

La Juventus desiste de sus intenciones de adelantar el fichaje del lateral derecho a este mercado de enero y acabará la temporada jugando en el Celta, aunque todo apunta a que saldrá gratis este verano rumbo a Turín

Óscar Mingueza no saldrá del Celta de Vigo en este mercado de enero. Es la decisión que tomó la dirección deportiva del club vigués liderada por Marco Garcés y aunque la intención de la Juventus de negociar una venta a la baja levantó los rumores de una posible salida a mitad de temporada, el Celta se ha mantenido firme en su postura y pese a arriesgarse, casi con toda probabilidad, a perderlo a final de temporada gratis, Mingueza no se moverá de Balaídos.

Así lo anuncian desde Italia el 'Corriere dello Sport', donde se ha insistido mucho en estos días sobre la posibilidad de que el lateral catalán acabara haciendo las maletas rumbo a Turín, pero el director deportivo de la 'Vecchia Signora', Marco Ottolini, ha desistido ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el Celta.

Con una cláusula de rescisión de 20 millones de euros que nadie va a pagar en enero cuando en apenas seis meses queda libre, la Juventus habíai intentando llegar a un acuerdo con el club olívico ofreciendo una cantidad de alrededor de cuatro millones de euros, pero el Celta se habría descolgado pidiendo 10 millones para su salida. Ante la imposibilidad de llegar a un entendimiento, la Juventus confiará ahora en poder hacerse con el jugador gratis en verano.

Un preacuerdo con la Juventus y la última intentona del Celta

De hecho, desde Italia destaparon que el propio Ottolini había estado en Vigo para firmar ya un preacuerdo con el futbolista y sus agentes de cara al próximo verano con un contrato de cuatro temporadas por delante y una sustancial subida de salario además de su correspondiente prima de fichaje. Sin embargo, el Celta también ha movido ficha en los últimos días haciendo un último esfuerzo por retener a Mingueza más allá de esta temporada.

El Celta habría hecho todo lo posible poniéndole un contrato sobre la mesa que colocaría en el primer escalón salarial de la plantilla junto a Borja Iglesias y Marcos Alonso, según apuntaba Nós Diario. Sin embargo, esta oferta todavía estaría muy lejos de lo que puede ofrecerle en lo económico club como la Juventus, quien pese a todo ha intentado adelantar su fichaje a sabiendas de la feroz competencia que hay por el de Santa Perpètua de Mogoda.

El Barça se quedará sin ver un euro

De esta forma y salvo oferta fuera de mercado en los últimos días de enero, que no se espera, el Barcelona se quedará sin ver un euro por su traspaso. El club azulgrana se reservó en su momento el 50% de una futura venta y ha estado muy atento a la posible venta de su canterano, pero si acaba marchándose libre en verano como parece, no habrá ingreso extra por el lateral derecho.