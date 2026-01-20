Las diferencias económicas entre Celta de Vigo y Juventus en el traspaso de Mingueza

Desde Italia insisten en el interés del conjunto de Turín en llevarse ya al catalán, por el que habrían ofrecido en torno a 4 millones de euros, si bien desde Balaídos exigen más del doble

A la espera de dar el paso definitivo para la repatriación de Fer López procedente del Wolverhampton, el Celta de Vigo solo ha aprovechando hasta el momento el mercado de enero para dar salida a varios jugadores de su amplia nómina. Así, se han concretado por ahora los traspasos de los dos futbolistas con contrato que regresaban de sus cesiones en la MLS (Luca de la Torre y Tadeo Allende), así como la cesión de Damián Rodríguez al Racing de Santander. Además, en breve debe hacerse oficial la marcha de Fran Beltrán al Girona, mientras que en la rampa de salida se encuentran otros como el meta Marc Vidal o el joven Yoel Lago.

Giráldez no quiere que salga Mingueza

Muy diferente es el caso de Óscar Mingueza, que sí es uno de los pesos pesados de la plantilla. Claudio Giráldez ha dejado claro que se deseo es que la plantilla no salga debilitada de esta ventana de transferencias y eso paso por conservar a piezas como el polivalente defensor catalán, al que la afición le pidió que se quedara en el último encuentro liguero ante el Rayo Vallecano. Un deseo compartido plenamente por el entrenador celeste. "Se lo dije al acabar el partido. Lo primero que le dije cuando fuimos al círculo es: '¿Escuchaste los cánticos?'. Él me dijo que no se había dado cuenta y ya se los canté yo. En esa línea estamos", aseguró el pontevedrés.

Pero después de haber estado en la agenda de multitud de equipos europeos en los últimos meses, Mingueza maneja ahora una importante oferta de la Juventud para hacer las maletas de inmediato. El club italiano busca de ese modo adelantarse a la feroz competencia que puede desatarse el próximo verano, pues el ex del Barcelona acaba su contrato el 30 de junio y cada vez pierde más fuerza la posibilidad de una renovación, pese a insistir en que se encuentra muy a gusto en Vigo.

Seis millones de diferencia entre Celta y Juventus

Según apuntan desde Italia, la entidad de Turín ofrece en torno a 4 millones de euros por un futbolista que en unos meses podría irse a coste cero. Obviamente, se trata de una cantidad muy alejada a la de su valor de mercado, que asciende a 18 millones según la web especializada Transfermarkt, dos menos del precio que figura en su cláusula de rescisión. Pero el Celta estaría pidiendo al menos 10 millones por dejarlo salir ahora, con lo que las diferencias son importantes.

El Barça espera para hacer caja

Cabe recordar en este sentido que la ganancia en las arcas de Balaídos sería en cualquier caso escasa en comparación con el potencial del internacional español. Y es que el FC Barcelona conserva la mitad de su pase, tras dejarlo salir gratis en el verano de 2022. Por tanto, el club gallego recibiría apenas 5 millones. Una cantidad que paliaría en parte la necesidad de ingresar 32 millones en traspasos antes de que acabe el ejercicio, como está presupuestado, pero que que no cumpliría con la máxima de Giráldez de salir reforzados de este mercado de fichajes.