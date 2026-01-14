La Juventus ya tiene un acuerdo con Mingueza: gratis en verano o ahora si el Celta acepta su oferta

Desde Italia aseguran que club y jugador ya tiene todo acordado tanto para verano como para enero, si el Celta cambia de idea y aprueba una propuesta de entre tres y cuatro millones de euros que va a mandar la 'Juve'

El futuro de Óscar Mingueza está más en el aire que nunca y todo apunta a que será un tema recurrente de aquí hasta el cierre del mercado de enero. El lateral derecho del Celta de Vigo afronta sus últimos seis meses de contrato y de momento no hay noticias de que una posible renovación pueda llegar a buen puerto, por mucho que ambas partes se hayan intercambiado mensajes de seguir juntos varios años años, lo que obviamente ha comenzado a mover el mercado en torno a su figura.

La lista de pretendientes del internacional español va en aumento con el paso de los días aunque hay uno que es el gran favorito para llevárselo, ya sea en este mes de enero o bien gratis en julio, y no es otro que la Juventus de Turín.

Así, según informa desde Italia TMW, la Juventus ya tendría un acuerdo con el jugador para que pase a formar parte del club 'bianconero' a partir de la próxima temporada, al que llegaría a coste cero, aunque la 'Vechia Signora' va a intentar convencer al Celta de que acepte una propuesta a la baja para ficharlo ya en este mercado para así contentar a Luciano Spalletti.

De esta forma, con la baza del acuerdo con el jugador ya cerrado tanto para este mes de enero como el verano, aseguran desde el país transalpino que la Juventus presentará esta misma semana una oferta de entre tres y cuatro millones de euros al Celta para su traspaso en enero.

El Celta no está por la labor de venderlo

En ESTADIO Deportivo ya hemos contado la versión del Celta en este mercado de enero, que no es otra que la de no acceder a la venta del jugador, ya que de la cifra final de su salida el 50% iría a las arcas del Barcelona, por lo que de una oferta de cuatro millones, tan sólo dos se quedarían en Balaídos. Por todo ello el Celta siempre se ha remitido a la cláusula de rescisión (20 millones de euros) con la esperanza de poder llegar a un acuerdo para su renovación o sino resignarse a perderle a coste cero en verano.

Sea como fuere, su renovación se antoja ya, salvo giro imprevisto de los acontecimientos, inviable. El salario que le pone sobre la mesa la Juventus, con el que ya tiene un acuerdo el jugador, es imposible de asumir para el Celta de Vigo, que ahora tendrá que elegir entre priorizar lo deportivo y no dejar salir a una pieza importante para Claudio Giráldez, o lo ecónomico, y al menos ingresar un par de millones por el de Santa Perpètua de Mogoda.