El celtismo agota las entradas para la Europa League contra el Olympique de Lyon en minutos

El club olívico puso este lunes a la venta a las entradas para el partido de la Europa League frente al conjunto galo, que por normativa tienen el 5% del aforo de Balaídos para sus aficionados

La ilusión se ha disparado en el Celta de Vigo. El conjunto de Claudio Giráldez se ha asentado en la sexta plaza tras su remontada ante el Girona y saca cuatro puntos de distancia al séptimo, el Espanyol, pero está más cerca de la quinta plaza, a tres del Betis, que a final de temporada podría dar acceso a la próxima edición de la Champions League, pero si LaLiga motiva al equipo celeste, es la Europa League lo que ilusiona sobremanera a la hinchada olívica.

Los pupilos de Claudio Giráldez vencieron en los dos partidos de la eliminatoria al PAOK de Salónica certificando su pase a los octavos de final de la competición europea, que fue celebrado por todo lo alto en Balaídos en una bonita comunión entre afición y jugadores. El sorteo iba a deparar a uno de los dos rivales más fuertes de la Fase Liga y finalmente fue el Olympique de Lyon, jugándose el partido de ida en Vigo y la vuelta en el Groupama Stadium.

Las cuatro victorias consecutivas han elevado el estado de ánimo hasta el punto de creer que es posible derrocar a uno de los grandes favoritos al título europeo y la afición ha dado el primer paso, que no es otro que agotar las entradas que había disponible para el partido en cuestión de minutos. Este lunes a mediodía se ponían a la venta los tickets para el duelo de ida en Balaídos y no duraron más que unos minutos.

Cabe reseñar que estas entradas estaban reservadas para los abonados del carné Celtista y el éxito ha sido rotundo, tanto que se espera un lleno en Balaídos para lo que será una nueva y emocionante noche europea el próximo 12 de marzo.

Para la afición del Lyon, más de 1.000 entradas

Por otra parte, la normativa de la UEFA obliga al club anfitrión, el Celta en este caso, a reservar un 5% del aforo total del estadio para la afición del Olympique de Lyon lo que suponen en torno a 1.140 asientos. Está por ver si el conjunto galo asume y vende todas las entradas o acaba devolviendo al Celta algunas que podrían ser puestas a la venta para el público.

La intención del Celta es hacer que Balaídos intente marcar el primer gol con un lleno absoluto y un ambientazo para llevar a sus jugadores en volandas con el deseo de poder encarrilar la eliminatoria que se decidirá una semana después, el 19 de marzo, en Lyon.