El trabajo "en la sombra" de Ferran Jutglà, que al fin sonríe en el Celta de Vigo

El delantero catalán firmó un golazo en la remontada ante el Girona y se mostró "muy feliz" por su buen momento. "Me siento bien con el equipo, con todo el mundo, y se está viendo reflejado en el campo", destacó

El Celta de Vigo firmó su segunda victoria consecutiva en LaLiga para asentarse en la sexta plaza, con billete asegurado para Europa, y amenazar incluso una quinta posición que podría tener el premio extra de la Champions, en propiedad momentáneamente de un Real Betis que tiene tres puntos más. Pero si había alguien especialmente feliz en la expedición celeste tras la remontada firmada ante el Girona, ese era sin duda Ferran Jutglá, que ahora sí comienza a sentirse importante y a responder a las expectativas que generó su fichaje el pasado verano.

El Celta de Vigo le cerró la puerta en enero

No está siendo una temporada sencilla para el delantero catalán, que incluso estuvo tres partidos fuera de las convocatorias a comienzos de año por motivos personales que no fueron revelados. Al mismo tiempo, hubo movimientos hasta última hora de cara a su posible salida en el mercado de enero, donde fue tentado por el Espanyol. Sin embargo, el director deportivo, Marco Garcés, le cerró la puerta, mostrando así su plena confianza en la que es una de las grandes apuestas del club gallego, tras abonar 5 millones de euros por su pase al Brujas.

Dos goles en los tres últimos partidos en LaLiga

Y ahora, por fin, Ferran Jutglà comienza a sonreír. Claudio Giráldez siempre ha pedido paciencia para ver su mejor versión, incidiendo en que se trababa más bien de un tema mental. Pero pese a todo ha seguido dándole su sitio y en Girona le otorgó una camiseta de titular por tercer partido consecutivo, respondiendo el de Sant Julià de Vilatorta con su segundo gol en estas tres jornadas, el cuarto en total desde que aterrizó en Balaídos.

Con "buenas sensaciones"

Tras el partido, el ariete catalán mostraba su felicidad tanto por el buen momento del equipo como por el suyo propio. "Me siento bien con el equipo, con todo el mundo, y se está viendo reflejado en el campo; las sensaciones son buenas y a seguir así. El míster a principios de temporada nos dijo que había que conseguir la salvación primero y estamos muy cerca de esos 42 puntos. Somos ambiciosos y queremos soñar con ir partido a partido. Ha sido una semana maravillosa", explicó, destacando además el valor del bloque por encima de todo, después de que en Montilivi faltasen hombres importantes como Borja Iglesias, Marcos Alonso o Starfelt.

"Hay bajas, pero la gente entrena muy bien y se prepara en la sombra para estar preparada cuando le llega la oportunidad. Hemos demostrado que somos un equipo muy amplio y que juegue quien juegue rinde. Aquí todo el mundo aporta su granito de arena", apuntó, recordando en este sentido que toda la plantilla es "una piña" y mostrándose "muy feliz" porque "este es el camino a seguir".