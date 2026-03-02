Claudio Giráldez, el talismán Aidoo y el debut de Antañón: "La personalidad con la que salió con el partido caliente"

El entrenador del Celta destacó los primeros minutos del canterano celeste en LaLiga con "el partido caliente y asumiendo balones en campo propio", además alabó el partido del central, "una persona muy querida dentro del vestuario"

Claudio Giráldez, técnico del Celta, analizó la remontada de su equipo en Montilivi que le permite alcanzar ya los 40 puntos, distanciar en cuatro a su máximo perseguidor, el Espanyol con 36 puntos y recortar dos al Betis al que tiene a tres puntos de distancia, pero también algunos nombres propios como el de Antañón, que debutó oficialmente al saltar al campo para jugar los últimos 20 minutos en sustitución de Ferrán Jutglà.

"Hoy teníamos bajas importantes y los jugadores que han salido, con menos tiempo de actividad, han estado impecables. El debut de Antañón también nos llena de orgullo a todos y con la personalidad con la que ha salido. Es difícil que fuesen dos semanas más bonitas que estas, empezando la eliminatoria con cuatro victorias después de cuatro partidos sin ganar, y a seguir sumando y a seguir mejorando como equipo. Hoy ha habido cosas muy interesantes, pero también ha habido momentos no tan buenos", ha recordado.

Sobre los minutos en los que estuvo sobre el terreno de juego de Montilivi, esto dijo Giráldez: "Muchísimo mérito, jugó hasta ahora unos minutos en Copa en la primera eliminatoria, es juvenil aún y la personalidad con la que salió en un momento tan importante del partido, con el partido caliente, asumiendo balones en campo propio, en campo rival, robando, justifica por qué lo hemos traído, por qué le damos esa personalidad entrenando con nosotros, por qué le damos esa personalidad jugando con el Fortuna, por qué le conocemos desde que era alevín y por qué sabemos que tiene un potencial tremendo, pero es su primer día, calma y a ver si tiene un segundo".

Aidoo, el talismán del Celta

También valoró el de Porriño el partido de Aidoo, titular ante el Girona de nuevo y que solo conoce la victoria cada vez que juega con el Celta. Cinco partidos en LaLiga, cinco victorias. "Es muy fácil las alineaciones entonces: tengo que meterlo siempre y ganamos todos los partidos. Está trabajando muy bien y me alegro mucho por él, porque ha tenido momentos muy duros en los últimos dos años y es una persona excelente, una persona muy querida dentro del vestuario; hoy, de manera simbólica, incluso ha acabado con el brazalete, y muy contento del rendimiento que está dando. Más allá de personificarlo en Aidoo, en los partidos en los que ha estado el equipo ha competido muy bien y hemos sido capaces de ganarlos y, si esa es la clave, lo haremos. Un trabajo de todos", finalizó.