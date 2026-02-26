La salida de Griezmann al Orlando City ya tiene fecha de despedida: "Me dicen que lo tiene hecho y que se va ahora"

Le marcha del delantero francés al Orlando City sigue viviendo capítulos con el mercado de la MLS abierto, según apunta Manu Carreño su salida hacia Estados Unidos está prácticamente cerrada

El capítulo de la posible salida de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid va cogiendo tintes de novela pues casi a cada día que pasa aparece algún nuevo dato que invita a pensar en su marcha y al día siguiente alguna versión que hace pensar lo contrario. Después de que The Athletic sacara a la luz la posibilidad de que el delantero francés pudiera dejar el Atleti para firmar por el Orlando City de la MLS antes de que cierre el mercado estadounidense el próximo 26 de marzo, se pronunciaron tanto Mateu Alemany como Diego Pablo Simeone y no fueron tajantes ante esta posibilidad.

Todo ello no ha hecho más que alimentar los rumores y ayer conocíamos también que la oferta del Orlando City es para las tres próximas temporadas. A Griezmann siempre le ha seducido la opción de jugar en Estados Unidos en el final de su carrera, le atrae mucho la cultura estadounidense y es un apasionado tanto de la NBA como de la NFL, de la que podría disfrutar en directo más a menudo.

Sin embargo, el futbolista está plenamente centrado en el Atlético de Madrid y tendría que dejar el club en el tramo final de la temporada, un tramo ilusionante donde los rojiblancos tienen la posibilidad de luchar por el título de la Copa del Rey y llegar lejos en la Champions. Pero como decíamos, en las últimas horas podría haberse producido un nuevo giro de guion.

Ha sido el director de 'El Larguero', de la Cadena SER, quien desvelaba esta pasada madrugada que el francés estaría ahora muy cerca de salir del Atlético de Madrid. "A mí lo que me dicen es que lo tiene hecho y que se va ahora. Yo lo que os digo es que las posibilidades de que salga en este mercado de invierno, podríamos decir, que todavía está abierto en la Major League Soccer de Estados Unidos, son mucho más elevadas de lo que se podría pensar en un principio", apuntaba el periodista.

Habría un partido marcado para su despedida

Así, según esta fuente, Griezmann estaría ahora mismo más cerca de salir que de continuar pese a que está siendo importante para Simeone, "mucho más de lo que seguramente pensase hace un tiempo". "Su papel y su rol han cambiado, seguramente, con respecto a lo que él tenía en la cabeza cuando empezaba la temporada", aseguraba Carreño.

De ahí las dudas de Griezmann. De hecho, Carreño apunta que incluso habría ya un partido marcado como el de la posible despedida del francés, que "sería el partido ante la Real Sociedad", el club en el que precisamente se formó antes de fichar por los rojiblancos en su primera etapa. "Este fin de semana jugaría el Atlético contra el Real Oviedo, en Oviedo. Después jugaría la vuelta de la semifinal de Copa contra el Barça, en Barcelona. Y después, en el Metropolitano, el 7 de marzo, jugaría ese partido contra la Real Sociedad. Curiosamente, otro de sus clubes en España", explicaba.