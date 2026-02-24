Simeone y la jugada clave del partido:﻿ "Arrancó bien la segunda parte con el gol de Cardoso y ya fuimos superiores"

Además de destacar la gran parada de Oblak antes del descanso y el buen estado de forma de Sorloth, el técnico argentino también quiso resaltar el partido del estadounidense: "Necesitamos que mantenga la regularidad que hoy mostró"

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, se mostraba tremendamente feliz y satisfecho tras lograr el pase a los octavos de final de la Champions League después de derrotar al Brujas en el Metropolitano por 4-1 y prefiere saborear el momento antes que pensar en el posible siguiente rival. "No pensamos ni en Liverpool ni en el Tottenham ahora. Volver a octavos es muy importante. A ver si nos podemos superar y avanzar. Los chicos vienen jugando mil partidos", ha dicho el argentino en los micrófonos de Movistar+.

Preguntado sobre los motivos de la titularidad de Sorloth, Simeone ha explicado: "Sentía que estaba bien. El otro día en Brujas había entrado dando lo que el equipo necesita, porque tiene cosas diferente. Cuando tienes un jugador fuerte, que gana segunda pelota... Lo hizo muy bien en Brujas, lo hizo contra el Espanyol y hoy lo hizo también".

En cuanto al análisis del partido, en la primera parte no cree el 'Cholo' que su equipo haya pasado muchos apuros. "No sufrimos tanto, es que el equipo rival juega bien. El año pasado pasó a octavos. Oblak atajó una pelota muy importante. En el descanso hablamos de levantar el paso. No recibir tanto de espaldas porque les permitía a ellos presionarnos. Arrancó bien la segunda con el gol de Cardoso y ya fuimos superiores".

Precisamente sobre Cardoso, su gol y su crecimiento, Simeone ha comentado: "Seguro que le da confianza. Es un jugador que lo trajimos para jugar. Necesitamos que mantenga la regularidad que hoy mostró, como lo hizo con el Espanyol. Me voy muy contento con su trabajo. Recuperó muchas pelotas. Necesitamos recuperar pelotas porque si no, no juegas. Te permite estabilizar al equipo".

Simeone y la posible salida de Griezmann: "Ya le dije lo que yo pienso"

Tras el pitido final se pudo ver al argentino visiblemente emocionado. "Me emocioné porque hay un gran trabajo y esfuerzo por detrás. No es fácil adaptarse a este hermoso equiqo que es el Atlético. Me encantó como entró Lookman, tendría que haber jugado. No jugó porque jugó Sorloth", admitió Simeone, que también habló sobre el futuro de Griezmann, con el interés de la MLS.

"Ver cómo entró Griezmann me emociona. No voy a hablar por él. Lo quiero mucho. Ya le dije lo que yo pienso. Que siempre elija lo mejor que él quiera. Él está en un lugar donde merece elegir qué quiere hacer", explicó para acabar hablando del partido de Julián Álvarez: "Pasó lo mismo que con Antoine la pasada temporada. Puede pasar con Julián. En el lugar en el que estoy tengo que tomar decisiones y las tomo".