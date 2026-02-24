Alineaciones Atlético de Madrid - Brujas: Alineación posible de Simeone y Leko en el partido de hoy de la Champions League

Tanto Simeone como Leko rotaron el pasado fin de semana con un ojo puesto en el importante duelo de este martes, donde ambos se juegan su existencia en la Liga de Campeones

Atlético de Madrid y Brujas se enfrentan este martes en el Metropolitano en busca de un lugar en los octavos de final de la Champions League. Después del 3-3 del partido de ida, donde los rojiblancos dejaron escapar una renta de 0-2, ahora toca enmendar la plana y salir a por el triunfo si quiere seguir con vida en el torneo continental. No hay margen de error, tampoco para el Brujas, que ya demostró en la idea que es un equipo super competitivo no solo empatando el 0-2 sino consiguiendo el definitivo 3-3 sobre la bocina.

Diego Pablo Simeone mantiene las bajas por lesión de Pablo Barrios y Nico González, pero recupera a Rodrigo Mendoza, tras cumplir sanción contra el Espanyol. Ni Julián Álvarez ni Koke fueron titulares ante el Espanyol, por lo que apuntan a salir de inicio ante el Brujas.

El 'Cholo' también dosificó esfuerzos con Álex Baena y Ademola Lookman, goleador ya cuatro veces en seis partidos, a los que quitó en el minuto 61 y se los espera de inicio este martes. Y a Marcos Llorente, Antoine Griezmann y Giuliano Simeone los relevó también en el tramo final del partido del sábado en el Metropolitano.

Sorloth o Julián Álvarez, la gran incógnita de Simeone

Así, el once inicial de Simeone para buscar el pase a los octavos de final de la Champions podría ser el formado por Jan Oblak en portería, una defensa con Llorente y Ruggeri en los laterales y Pubill y Hancko como pareja de centrales. En la medular estarían Koke y Baena, con Griezmann haciendo de enganche y como socios en las bandas a Lookman y Giuliano, para dejar la punta del ataque a Julián Álvarez, aunque podría repetir en el once Sorloth, dado su gran estado de forma. La otra opción sería que Simeone lo conserve en el banquillo para la segunda parte y una hipotética prórroga.

En cuanto al Brujas, Ivan Leko también hizo rotaciones en su partido liguero ante el Lovaina aunque el técnico del equipo belga no podrá contar para este choque con un jugador importante como Raphael Onyedika por sanción.

Así, el once con el saldría el Brujas podría ser el formado por Mignolet en portería, Sabbe y Seys como laterales con Ordóñez y Mechele de centrales. Un doble pivote compuesto por Stankovic y Lemarechal, con Vanaken por delante. Forbs, Tresoldi y Diakhon serían el tridente ofensivo.

Alineaciones probables

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Baena, Koke, Griezmann; Giuliano, Julián Alvarez y Lookman.

Brujas: Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys; Stanković, Lemaréchal; Vanaken; Forbs, Tresoldi, Diakhon.