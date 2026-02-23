Atlético de Madrid - Brujas: hora, canal y dónde ver hoy en TV el partido de Champions League

Atlético de Madrid y Brujas se miden en el Metropolitano tras empatar 3-3 en Bélgica, por lo que ambos deberán salir a por el triunfo si quieren estar en los octavos de final de la competición continental

El Atlético de Madrid se juega el ser o no ser en la Champions League y para ello deberá hacer bueno el 3-3 cosechado en el partido de ida ante el Brujas donde llegó a desperdiciar una ventaja de 0-2 al descanso y de 2-3 en los últimos minutos de partido. Con este empate, ambos conjuntos están obligados a buscar el triunfo para estar en el bombo de octavos de final de la máxima competición continental, por lo que viviremos en el Metropolitano un auténtico partidazo.

El conjunto de Diego Pablo Simeone afronta el choque con la inyección de moral que supone el triunfo liguero frente al Espanyol (4-2), que le permite además distanciar al Betis, quinto clasificado, hasta los seis puntos en su lucha por estar entre los cuatro primeros puestos que dan acceso a la próxima edición de la Champions League.

Por su parte, el Brujas también venció en su compromiso liguero ante el OH Leuven, al que ganó 2-1 lo que le permite seguir de cerca al St. Truidense y al Unión Saint-Gilloise, segundo y primer clasificado en la fase regular de la liga belga, pero tan solo con dos y tres puntos de ventaja sobre el Brujas.

Atlético de Madrid - Brujas: fecha y horario del partido de vuelta del play off de acceso a octavos de la Champions League

El partido correspondiente a la vuelta de la eliminatoria previa de octavos de final de la Liga de Campeones que enfrenta a Atlético de Madrid y Brujas en el Estadio Metropolitano está fijado para disputarse este martes 24 de febrero de 2026 a partir de las 18:45 horas.

Atlético de Madrid - Brujas: ¿Dónde ver en directo en televisión el partido de vuelta del play off de acceso a octavos de la Champions League?

El Atlético de Madrid - Brujas de Champions podrá verse en directo en televisión a través de Movistar Plus+, en su canal Movistar Liga de Campeones (M60, O115).

