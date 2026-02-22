El riesgo del Atlético de Madrid ante el Brujas: posibles bajas para Simeone en los octavos de la Champions

El cuadro rojiblanco tiene a varios jugadores apercibidos de sanción, por lo que si ven una amarilla este próximo martes ante el conjunto belga podrían perderse la ida de la siguiente ronda

Después de tres jornadas consecutivas sin vencer en LaLiga, con solo un punto sumado de 9 posibles, el Atlético de Madrid se reencontró con la victoria ante el Espanyol para rearfirmar su posición de Champions. Pero nada más acabar el encuentro ante el cuadro perico, los cinco sentidos de todos los colchoneros estaban ya puestos en el crucial duelo del próximo martes en el Metropolitano ante el Brujas.

Tras el 3-3 de la ida, con un tanto en los instantes final del conjunto belga, Diego Simeone y los suyos se juegan el pase a los octavos de final de la máxima competición europea. Un objetivo obligatorio en una irregular temporada en la que los rojiblancos poco pueden hacer ya en el campeonato liguero, mientras aguardan a cerrar el pase a la final de la Copa del Rey ante el Barcelona. Sin descanso en el calendario, al 'Cholo' no le queda otra que salir con todo ante el Brujas. Pero corre el riesgo de perder a varios de sus futbolistas de cara a la ida de unos hipotéticos octavos.

Pablo Barrios 'se libra' por su lesión

En concreto, hasta seis futbolistas del plantel rojiblanco se encuentran apercibidos de sanción, por lo que si ven una amarilla este próximo martes no podrían estar en el primero de los dos partidos de la siguiente eliminatoria. Aunque en realidad solo cinco se enfrentarán a este peligro, pues uno de ellos es Pablo Barrios, cuya baja por lesión está confirmada. El centrocampista ya ha vuelto a pisar el césped tras la dolencia en el muslo derecho que sufrió ante el Real Betis, pero la meta que se ha marcado para regresar es la vuelta copera en el Camp Nou.

El eje de la zaga, el punto más 'caliente'

El problema afecta especialmente al eje de la defensa, pues son tres los centrales que se encuentran al borde de la suspensión: Marc Pubill, Clément Lenglet y Robin Le Normand. Junto a ellos, se encuentran en idéntica situación un fijo como Giuliano Simeone y un habitual recambio como Thiago Almada, cuyas posibles bajas mermarían también mucho las opciones del técnico argentino en los costados.

Los posibles rivales en octavos

No obstante, conociendo su habitual 'modus operandi', cuesta cree que Diego Simeone vaya a pensar en la posibilidad de perder por sanción a algunos de sus jugadores a la hora de confeccionar el once. Aunque lo que aguarda por delante, en caso de dejar en la cuneta al Brujas, se presume de nuevo una misión complicada, pues los posibles rivales son Liverpool o Tottenham, con la ida en el Metropolitano.

La ganancia por pasar a octavos de Champions

Será el próximo viernes día 27 cuando se celebre el sorteo. Pero antes el Atlético de Madrid debe confirmar un pase en el que además hay en juego una buena suma de dinero. Lograr el billete para los octavos, no en vano, supone un premio de 11 millones de euros, lo que unido a la importancia de la clasificación a nivel deportivo da buena muestra de la trascendencia del choque.