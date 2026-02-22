Mateu Alemany responde a la petición de Simeone con Lookman: "Viene de un club muy exigente en el nivel defensivo"

El director deportivo del Atlético de Madrid declaró que Lookman "viene de un club muy exigente en el nivel defensivo" y que el futbolista "va a seguir las directrices del entrenador"

El Atlético de Madrid regresa a la senda de la victoria tras golear al Espanyol en un partido dónde Sorloth brilló y dónde Lookman volvió a ver puerta. El nigeriano ha caído de pie en los esquema de Simeone que, aunque celebra su llegada, le pone un pero al atacante en defensa. Mateu Alemany, gran artífice del fichaje de Lookman, respondió a la petición defensiva de Simeone con el nigeriano asegurando que el futbolista viene de un equipo con gran tradición y trabajo defensivo.

Mateu Alemany acerca de Lookman y las exigencias de Simeone en el trabajo defensivo: "Viene de un club muy exigente en el nivel defensivo"

El director deportivo del Atlético de Madrid aseguró en la previa del choque entre el conjunto rojiblanco y el Espanyol que Lookman "viene de un club muy exigente en el nivel defensivo" y que el nigeriano deberá seguir y seguirá las directrices que marque Simeone, que para ello es el entrenador. "Lookman va a seguir las directrices del entrenador. Viene de un club muy exigente en el nivel defensivo. Casi no ha podido entrenar. Cuando tengan tiempo ajustarán las situaciones defensivas", destacaba Mateu Alemany que hizo aspavientos en el partido de Champions League ante l Brujas cuando Simeone decidió quitar del terreno de juego al nigeriano. "En el palco hacemos muchos gestos porque sufrimos muchos. Yo vivo mucho el partido en el palco", sentenció el director deportivo colchonero en torno al atacante que sigue encandilando a la afición rojiblanca del Metropolitano partido tras partido.

Lookman triunfa en el Atlético de Madrid, mientras Simeone le exige más trabajo en defensa

Y es que Simeone, aunque está encantado con la llegada de Lookman, que volvió a ver puerta ante el Espanyol, exige más trabajo defensivo al nigeriano de cara a los siguientes partidos. "‘Mola’ está entrando muy bien dentro de lo que necesita el equipo y necesitamos también más esfuerzo suyo colectivo para que nos pueda ayudar en la parte defensiva para sumarle todo lo que tiene ofensivamente, que es muy bueno, y generar dentro del equipo un trabajo más colectivo, que es lo que siempre más nos importó en los futbolistas que tenemos", fueron las palabras del entrenador argentino. Mientras tanto, Lookman, fichado en el pasado mercado de invierno del Atalanta, ha jugado ya seis partidos con el conjunto madrileño, todos los disponibles desde su llegada, cinco de titular, con cuatro goles y dos asistencias.