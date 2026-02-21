Lookman debe hacer algo más para ganarse a Simeone: "Necesitamos también más esfuerzo suyo colectivo para que nos pueda ayudar en la parte defensiva"

El entrenador del Atlético de Madrid, contento por lo que Lookman aporta al equipo, le da un toque de atención y le pide más apoyos en defensa

El Atlético de Madrid, tras su tropiezo en la Champions League, regresa a LaLiga en busca de la tan ansiada estabilidad, algo que parece que se le está atascando a los rojiblancos. Desde la afición colchonera confían en su nueva estrella, Lookman, que aunque ha firmado grandes actuaciones desde su llegada, Simeone aprieta al nigeriano en busca de más apoyo defensivo.

Simeone pide "más esfuerzo colectivo" a Lookman

El entrenador del Atlético de Madrid valoró que Ademola Lookman "está entrando muy bien en lo que necesita el equipo", pero le pidió "más esfuerzo colectivo" para que pueda "ayudar" a su conjunto "en la parte defensiva". "‘Mola’ está entrando muy bien dentro de lo que necesita el equipo y necesitamos también más esfuerzo suyo colectivo para que nos pueda ayudar en la parte defensiva para sumarle todo lo que tiene ofensivamente, que es muy bueno, y generar dentro del equipo un trabajo más colectivo, que es lo que siempre más nos importó en los futbolistas que tenemos", explicó el técnico. Lookman, fichado en el pasado mercado de invierno del Atalanta, ha jugado ya cinco partidos con el conjunto madrileño, todos los disponibles desde su llegada, cuatro de titular, con tres goles y dos asistencias.

Los compañeros de Lookman, encantados con su llegada al Atlético de Madrid

Mientras tanto, como contamos en ESTADIO Deportivo, el vestuario del Atlético de Madrid también celebra la 'puntería' de Mateu Alemany con Lookman, al que señalan como una pieza que ha cambiado al equipo. "Es lo que necesitábamos, un jugador de uno contra uno, de romper al espacio por la izquierda. Ha caído muy bien, ojalá pueda seguir ayudándonos como lo está haciendo, es un jugador diferencial y desde que ha llegado somos otro equipo", declaraba Griezmann. "Me encanta que esté acá, le conozco como persona, a su familia, su humildad, su trabajo. Me hizo ganar la Europa League, hizo tres goles en la final, está loco. Que esté aquí es una alegría inmensa, sobre todo por la persona que es", comentó Musso, portero del Atlético de Madrid en la Copa del Rey.

El extremo ha caído de pie en el Atlético de Madrid después de que su fichaje generase alguna duda entre la afición. Lookman ha pasado, en menos de un mes, a ser un ídolo y esperanza de los rojiblancos y el gran acierto de Mateu Alemany que, en su primera etapa como director deportivo del Atlético de Madrid, acierta de lleno en el mercado de fichajes de enero