Lookman, el primer gran fichaje de la era de Mateu Alemany en el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid celebra la llegada de Lookman, que ha caído de pie en los planes de Simeone. El atacante nigeriano ya suma 2 goles con la elástica rojiblanca y se postula como la pieza que faltaba en la plantilla para aspirar a levantar un título al final de temporada

La euforia se ha desatado en el Atlético de Madrid y no solo por el magnífico resultado cosechado en la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona. Todas las miradas en el cuadro colchonero apuntan a Mateu Alemany y su gran primer acierto, Lookman, que ha caído de pie en los planes de Simeone. El atacante rojiblanco ha sido el primer y gran acierto del nuevo director deportivo del Atlético de Madrid, que se frota las manos y recoge con gusto las alabanzas al nuevo fichaje del combinado colchonero.

Lookman cae de pie en el Atlético de Madrid

Lookman suma 2 goles en sus primeros 3 partidos con el Atlético de Madrid. El nigeriano volvió a ver puerta frente al Barcelona, completando un partido redondo dónde a parte del gol asistió a Julián Álvarez para que hiciera el 4-0. El extremo ha caído de pie en el Atlético de Madrid después de que su fichaje generase alguna duda entre la afición. Lookman ha pasado, en menos de un mes, a ser un ídolo y esperanza de los rojiblancos y el gran acierto de Mateu Alemany que, en su primera etapa como director deportivo del Atlético de Madrid, acierta de lleno en el mercado de fichajes de enero.

El vestuario celebra la llegada de Lookman al Atlético de Madrid

El vestuario del Atlético de Madrid también celebra la 'puntería' de Mateu Alemany con Lookman, al que señalan como una pieza que ha cambiado al equipo. "Es lo que necesitábamos, un jugador de uno contra uno, de romper al espacio por la izquierda. Ha caído muy bien, ojalá pueda seguir ayudándonos como lo está haciendo, es un jugador diferencial y desde que ha llegado somos otro equipo", declaraba Griezmann. "Me encanta que esté acá, le conozco como persona, a su familia, su humildad, su trabajo. Me hizo ganar la Europa League, hizo tres goles en la final, está loco. Que esté aquí es una alegría inmensa, sobre todo por la persona que es", comentó Musso, portero del Atlético de Madrid en la Copa del Rey.

Simeone alinea 4 delantero: la clave del éxito ante el Barcelona

Simeone no se queda atrás a la hora de alabar la incorporación de Lookman, destacando a los 4 delanteros que arrasaron al Barcelona en el Metropolitano. "Creo que los cuatro delanteros, Giuliano, Julián Álvarez, Griezmann y Lookman, interpretaron de la mejor manera esos espacios para romper que el rival por su juego provoca. Y cuando muchas veces solemos decir que el equipo no tuvo contundencia, no encontró ese último pase, hoy hicieron un partido que quedará para el recuerdo", destacaba tras el partido el entrenador del Atlético de Madrid.